Çamlıyayla'da Yüzlerce Fidan Toprakla Buluştu — Belçınar Ağaçlandırması

Mersin Çamlıyayla Belçınar Atdağı'nda yeni yol nedeniyle açılan alanda yüzlerce fidan dikildi; kurumlar, jandarma, eğitimciler ve doğaseverler etkinlikte yer aldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:49
Çamlıyayla'da Yüzlerce Fidan Toprakla Buluştu — Belçınar Ağaçlandırması

Çamlıyayla'da Yüzlerce Fidan Toprakla Buluştu

Mersin’in Çamlıyayla ilçesi Belçınar Mahallesi Atdağı mevkiinde, yeni açılan karayolu nedeniyle oluşan alanda kapsamlı bir ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Etkinlik, bölgenin yeşil dokusunu güçlendirmeyi ve erozyonla mücadeleyi hedefliyor.

Etkinlik Detayları

Çalışma kapsamında fıstık çamı, selvi, mavi selvi, kızılçam, mazı ve sedir türlerinde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Ağaç dikim etkinliğine Çamlıyayla Orman İşletme Şefliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Çamlıyayla Milli Parklar Şefliği, jandarma ekipleri, eğitim camiası ve çok sayıda doğasever katıldı.

Orman İşletme Müdürü Hasan Şevki, etkinlikte yaptığı konuşmada doğanın korunmasının önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Geleceğimizin nefes olacağı bu etkinlikte buluşuyoruz. Ağaç yaşamın ta kendisidir. Dikilen her fidan geleceğe bırakılmış bir mirastır."

Çamlıyayla Kaymakamı Veli Avcı ise çevre bilincine dikkat çekerek, "Doğayı korumak, çevreye sahip çıkmak hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte çocuklara çevre bilincini artırmak amacıyla şapka, tişört, rüzgar gülü, kalem, silgi ve cetvelden oluşan eğitim setleri dağıtıldı. Fidan dikim etkinliği, katılımcıların hep birlikte fidanları toprakla buluşturmasıyla son buldu.

MERSİN'İN ÇAMLIYAYLA İLÇESİ BELÇINAR MAHALLESİ ATDAĞI MEVKİİNDE, YENİ AÇILAN KARAYOLU NEDENİYLE...

MERSİN'İN ÇAMLIYAYLA İLÇESİ BELÇINAR MAHALLESİ ATDAĞI MEVKİİNDE, YENİ AÇILAN KARAYOLU NEDENİYLE OLUŞAN ALANDA AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

MERSİN'İN ÇAMLIYAYLA İLÇESİ BELÇINAR MAHALLESİ ATDAĞI MEVKİİNDE, YENİ AÇILAN KARAYOLU NEDENİYLE...

İLGİLİ HABERLER

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Orman Yangınına Sütle Müdahale
2
Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri İçin Haftalık Değerlendirme Toplantısı
3
Bilecik'te 'Bilişim Sistemleriyle Hırsızlık' Suçundan Aranan Yusuf C. Yakalandı
4
Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu
5
Dilovası'nda parfüm tesisi yangını: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
6
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
7
Aksaray'da Pancar Tarlasında 2 Metre Çapında Obruk Oluştu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri