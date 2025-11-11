Çamlıyayla'da Yüzlerce Fidan Toprakla Buluştu — Belçınar Ağaçlandırması

Çamlıyayla'da Yüzlerce Fidan Toprakla Buluştu

Mersin’in Çamlıyayla ilçesi Belçınar Mahallesi Atdağı mevkiinde, yeni açılan karayolu nedeniyle oluşan alanda kapsamlı bir ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Etkinlik, bölgenin yeşil dokusunu güçlendirmeyi ve erozyonla mücadeleyi hedefliyor.

Etkinlik Detayları

Çalışma kapsamında fıstık çamı, selvi, mavi selvi, kızılçam, mazı ve sedir türlerinde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Ağaç dikim etkinliğine Çamlıyayla Orman İşletme Şefliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Çamlıyayla Milli Parklar Şefliği, jandarma ekipleri, eğitim camiası ve çok sayıda doğasever katıldı.

Orman İşletme Müdürü Hasan Şevki, etkinlikte yaptığı konuşmada doğanın korunmasının önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Geleceğimizin nefes olacağı bu etkinlikte buluşuyoruz. Ağaç yaşamın ta kendisidir. Dikilen her fidan geleceğe bırakılmış bir mirastır."

Çamlıyayla Kaymakamı Veli Avcı ise çevre bilincine dikkat çekerek, "Doğayı korumak, çevreye sahip çıkmak hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte çocuklara çevre bilincini artırmak amacıyla şapka, tişört, rüzgar gülü, kalem, silgi ve cetvelden oluşan eğitim setleri dağıtıldı. Fidan dikim etkinliği, katılımcıların hep birlikte fidanları toprakla buluşturmasıyla son buldu.

MERSİN'İN ÇAMLIYAYLA İLÇESİ BELÇINAR MAHALLESİ ATDAĞI MEVKİİNDE, YENİ AÇILAN KARAYOLU NEDENİYLE OLUŞAN ALANDA AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.