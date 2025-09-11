Can Holding Soruşturmasında 121 Şirkete TMSF Kayyumu

Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Can Holding bünyesindeki 121 şirkete TMSF kayyumu atandı; şirketlere el konuldu ve soruşturma MASAK raporu doğrultusunda sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:29
Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğinin kararına göre, İstanbul'da yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumu atanmasına hükmedildi.

Karakolda yer alan değerlendirmede, alınan MASAK raporu ile kolluk tespitleri doğrultusunda şüphelilerin kontrol ettiği ve sahip oldukları şirketlerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına suç örgütü faaliyeti kapsamında aracılık ettiği belirtildi.

Soruşturma talebi ve sulh ceza kararı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding hakkında yürütülen soruşturmada "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla sulh ceza hakimliğine bazı şirketler için kayyum atanması talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Habertürk ve Show TV'nin de bulunduğu 121 şirket için TMSF'yi kayyum olarak atadı.

Kararda, kurulan holding bünyesinde çok sayıda şirketin kontrol edildiğinin tespit edildiği, şüphelilerin bu şirketleri suç örgütü faaliyeti çerçevesinde kullanarak gelirlerin aklanmasına hizmet ettikleri yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu vurgulandı.

Kararda ayrıca, söz konusu şirketlerin ortaklık paylarına, taşınmazlarına, her türlü taşıtlarına, hak ve alacaklarına, bankalar nezdindeki her türlü hesaplarına, kiralık kasalarına ve kripto varlık hesaplarına dün el konulduğu anımsatıldı.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla şirketlerin yönetimi ile idare ve yetkilerinin tamamının TMSF'ye verilmesine karar verildiği kaydedildi.

Kayyum atanan bazı şirketler

Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi yer alıyor.

Soruşturma kapsamında bu sabah jandarma tarafından düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 4'ü yakalandı.

