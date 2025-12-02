Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Transit Gemi Geçişleri 08.30'da Kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle saat 08.30'da çift yönlü transit gemi geçişleri kapatıldı; gemiler demir bölgelerinde bekliyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 10:08
Deniz trafiği görüş mesafesi düşünce durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Görüş mesafesinin azalması üzerine boğaz trafiği saat 08.30 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp trafikteki kısıtlamayı duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

ÇANAKKALE BOĞAZI ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS NEDENİYLE SAAT 08.30 İTİBARIYLA ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI.

