Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Transit Gemi Geçişleri 08.30'da Kapatıldı
Deniz trafiği görüş mesafesi düşünce durduruldu
Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.
Görüş mesafesinin azalması üzerine boğaz trafiği saat 08.30 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp trafikteki kısıtlamayı duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.
