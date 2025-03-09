Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Yakalanmaları Devam Ediyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 27 düzensiz göçmen, yasa dışı geçiş yaparken yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:13
Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Yakalanmaları Devam Ediyor

Çanakkale'de 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 27 düzensiz göçmen yakalandı. Bu önemli operasyon, göçmen kaçakçılığı ile mücadelesini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yakalama Detayları

Olay, ilçeye bağlı Babakale köyü sahilinde gerçekleşti. Ekipler, yasa dışı geçiş yapmak isteyen göçmenleri başarılı bir şekilde tespit ederek müdahalede bulundu. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Bu operasyon, Çanakkale'deki göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen etkin mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

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