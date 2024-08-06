Çanakkale'de Eş Cinayetinin Duruşması Başladı

Çanakkale'de Eş Cinayeti Davası Başladı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı boğarak öldürdüğü iddia edilen sanık Fırat Yıldızhan ile ona yardım ettiği öne sürülen kardeşi Yağız Yıldızhan'ın yargılandığı davanın ilk duruşması gerçekleşti.

Duruşma Bilgileri

Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "tasarlayarak eşe karşı öldürme" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile yargılanan sanıklar Fırat (30) ve Yağız Yıldızhan (20) hazır bulundu. Duruşmaya, sanıkların ve mağdur Saliha'nın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Olayın Detayları

Sanık Fırat Yıldızhan, eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadıklarını belirtti. Tartışma esnasında eski eşinin boynuna iple saldırdığını ve ardından korkarak cesedi Biga'ya götürdüğünü ifade etti. Kardeşi Yağız ise, sadece cesedi gömmek için toprak attığını savundu.

Aileden Tehdit ve İstenilen Cezalar

Maktulün babası, kızını öldürenlerin en ağır cezayı almalarını talep etti. Duruşma, sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilerek 5 Eylül'e ertelendi. Avukat Ahmet Erzi, sanıkların olayı "namus cinayeti" olarak göstermeye çalıştığını belirtti ve süreci yakından takip edeceklerini vurguladı.

Olayın Arka Planı

Olay, 17 Şubat'ta Fırat Yıldızhan'ın bir arkadaşından ödünç aldığı araçla eşi Saliha'nın Lapseki'deki evine gitmesiyle başlamıştı. Çıkan tartışma sonrası Saliha, araç içerisinde boğulmuş ve cesedi kardeşi tarafından gömülmüştü. Aile haber alamayınca durumu polise bildirmiş ve araştırma sonucunda her iki kardeş gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ayrı yaşadığı karısını boğduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık ile ona yardımcı olduğu öne sürülen kardeşinin yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı. Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tasarlayarak eşe karşı öldürme" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan (30) ve kardeşi Yağız Yıldızhan (20), sanıkların ve maktul Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ayrı yaşadığı karısını boğduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık ile ona yardımcı olduğu öne sürülen kardeşinin yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı. Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tasarlayarak eşe karşı öldürme" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan (30) ve kardeşi Yağız Yıldızhan (20), sanıkların ve maktul Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.