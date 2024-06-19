Çanakkale'de orman yangını sonunda kontrol altına alındı! 575 hektarlık alan zarar gördü

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün çıkan orman yangını, 24 saat süren yoğun müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Ancak yangın sırasında önemli bir alan zarar gördü ve bu durum çevre için endişe yarattı.



Yangının, anız yakılmasından kaynaklandığı ve ardından ormanlık alana sıçradığı belirtildi. Kumköy ve Büyükanafarta köyleri arasındaki yolun kapatıldığı ve Büyükanafarta köyünün tahliye edildiği bildirildi.



575 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının etkilediği alanın büyüklüğünü açıkladı. Çanakkale'de toplam 575 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü ifade eden Bakan Yumaklı, yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE AÇILACAK

Bakan Yumaklı, yangının etkilerinin azalmasıyla birlikte Çanakkale Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmayacağını duyurdu. Bu durumun bölgedeki ekonomik faaliyetler üzerinde olumlu bir etki yaratacağı ifade edildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın güney hattının yeniden ziyarete açıldığı bildirildi. Ancak kuzey hattına girişlerin ikinci bir duyuruya kadar kapalı olduğu belirtildi.



HASAT VE BALYA BAĞLAMA KISITLAMASI

Çanakkale Valiliği, yangınların çoğunun tarımsal kaynaklı olduğunu dikkate alarak hasat ve balya bağlama işlerine kısıtlama getirdi. Buna göre, biçerdöver ve balya makinası kullanım saatlerinde düzenlemeye gidildi ve vatandaşlar uyarıldı.