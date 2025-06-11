Çanakkale'de Orman Yangınlarını Önlemeye Yönelik Proje Tanıtıldı

Çanakkale'de Orman Yangınlarının Önlenmesi İçin Yeni Proje

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Orman Köylülerinin Orman Yangınlarına Karşı Bilinçlendirilmesi Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Proje ile Orman Köylüleri Bilinçlendirilecek

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, projeyle üniversitelerinin sosyal sorumluluk ve dayanışma konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Erenoğlu, "Son yıllarda Türkiye, özellikle Çanakkale olarak orman yangınları ile karşı karşıya. Bu bağlamda, köylülerimizi bilinçlendirmek amacıyla projeyi hızlı bir şekilde geliştirdik." açıklamasında bulundu.

Yangın Riskine Dikkat

Erenoğlu, mevsimlerin kurak geçtiği yaz aylarında orman yangınlarının arttığını belirterek, bu tür insan kaynaklı yangınların önlenmesine yönelik projelerin süreceğini vurguladı.

Proje Ortaklarından Önemli Açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Başkanı İsmail Kaşdemir, orman yangınlarının sadece yerel değil, küresel bir sorun olduğunun altını çizdi. Yangın riskinin artmasıyla birlikte önceden tedbir almanın önemine değinen Kaşdemir, bu tarz afetlerde hazırlıklı olmanın hayati olduğunu söyledi.

Projenin Gelecek Adımları

ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü araştırma görevlisi Borahan Günver, projeye yönelik faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Tanıtım toplantısında ayrıca Çanakkale Vali Yardımcısı Polat Kara, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve Çanakkale Ticaret İl Müdürü Hakan Tuncerli ile diğer proje ortakları da yer aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesince (ÇOMÜ) hazırlanan, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Orman Köylülerinin Orman Yangınlarına Karşı Bilinçlendirilmesi Projesi"nin tanıtımı yapıldı. Toplantıya, Çanakkale Vali Yardımcısı Polat Kara (solda), ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu (sol 2), Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir (sağ 2) ve Çanakkale Ticaret İl Müdürü Hakan Tuncerli (sağda) katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesince (ÇOMÜ) hazırlanan, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Orman Köylülerinin Orman Yangınlarına Karşı Bilinçlendirilmesi Projesi"nin tanıtımı yapıldı. Toplantıya, Çanakkale Vali Yardımcısı Polat Kara (solda), ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu (sol 2), Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir (sağ 2) ve Çanakkale Ticaret İl Müdürü Hakan Tuncerli (sağda) katıldı.