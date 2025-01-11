Çanakkale'de Suç Örgütü Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda önemli bulgular elde edildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 21:29
Çanakkale'de Suç Örgütü Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

Çanakkale'de Suç Örgütü Çökertildi

Çanakkale'de polisin düzenlediği başarılı operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yağma suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.I.'nın yönettiği suç örgütüne yönelik harekete geçti.

Operasyonun Detayları

36 ekipten oluşan polis gücü, eş zamanlı olarak 13 iş yeri ve ikamette arama yaptı. Yapılan aramalarda önemli suç unsurlarına rastlandı. Polisi memnun eden bulgular arasında 3 ruhsatsız tabanca ve 56 fişek yer aldı.

Ayrıca, mağdurlara ait çok sayıda senet ve tapuların yanı sıra, 3 parça tarihi eser niteliği taşıyan malzeme, örgütsel verilerin bulunduğu 3 ajanda, 10 cep telefonu, 66 sentetik uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar, 4 bin 140 dolu makaron ile 2 koli bandrolsüz boş sigara paketi de ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyette sorgu işlemleri devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
12 Ocak 2025 Gündemde Neler Var? | CHP'nin Çalıştay ve Açılış Programı
2
Bakan Ersoy Venezuela'da Hükümet Yetkilileriyle Görüşmeler Yaptı
3
Filistin Spor Federasyonu: İsrail Gazze'de 95'i Çocuk 708 Sporcuyu Öldürdü
4
Adana'da Düğün Damarında Silah: Merminin Hedefi 9 Yaşındaki Çocuk Oldu
5
MÜSİAD Antalya Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
6
Dublin'de Filistinli Doktor Ebu Safiyye'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
7
Düzce'de Paramotor Kazası: Pilot Yaralandı

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı