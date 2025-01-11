Çanakkale'de Suç Örgütü Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

Çanakkale'de Suç Örgütü Çökertildi

Çanakkale'de polisin düzenlediği başarılı operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yağma suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.I.'nın yönettiği suç örgütüne yönelik harekete geçti.

Operasyonun Detayları

36 ekipten oluşan polis gücü, eş zamanlı olarak 13 iş yeri ve ikamette arama yaptı. Yapılan aramalarda önemli suç unsurlarına rastlandı. Polisi memnun eden bulgular arasında 3 ruhsatsız tabanca ve 56 fişek yer aldı.

Ayrıca, mağdurlara ait çok sayıda senet ve tapuların yanı sıra, 3 parça tarihi eser niteliği taşıyan malzeme, örgütsel verilerin bulunduğu 3 ajanda, 10 cep telefonu, 66 sentetik uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar, 4 bin 140 dolu makaron ile 2 koli bandrolsüz boş sigara paketi de ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyette sorgu işlemleri devam ediyor.