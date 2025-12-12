Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Milyon TL Değerinde 10 Kg Hammadde

9 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde 9 Aralık tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Operasyon neticesinde yapılan arama ve incelemelerde, uyuşturucu madde yapımında kullanılan, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan 10 kilogram hammadde, 232 adet sentetik ecza maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 580 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

