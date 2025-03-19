Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yıldönümü Kolombiya'da Kutlandı

Güney Amerika'nın gözde ülkesi Kolombiya'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü anısına bir tören gerçekleştirildi.

Tören, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bu anlamlı buluşmada, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Şanakkale'nin önemine vurgu yaptı.

Büyükelçi Sun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük fedakarlık gösteren, canlarını feda eden şehitleri anmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Pek çok kurumdan şehitler verdik. Başta silahlı kuvvetlerimiz ve polislerimiz olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı olarak bugüne kadar 34 diplomat ve 6 kamu görevlisini görevleri başında kaybettik. Bu vesileyle tüm kamu personelimizi saygıyla anmak istiyorum," dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve gururla andıklarını belirten Büyükelçi Sun, "Çok kıymetli bir emanet devraldık ve buna sahip çıkmak için canla başla çalışacağız," şeklinde konuştu.

Törene, Türk kurumlarının temsilcileri, Kolombiya'daki Türk vatandaşları ve büyükelçilik çalışanları katıldı.