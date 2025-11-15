Çanakkale Destanı Tokat’ta: Mobil Müze Mehmetçiklere Tarihi Yaşattı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tokat'ta ziyaretçilere açıldı; Mehmetçikler sergilenen materyallerle Çanakkale ruhunu yerinde yaşadı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 09:54
Çanakkale Destanı Tokat’ta Canlandı

Mobil müze Mehmetçiklere tarihi yaşattı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Tokat'ta kapılarını açarak vatandaşlar ve askerlerin yoğun ilgisini çekti.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Mehmetçikler, müzeyi rehberler eşliğinde gezerek Çanakkale ruhunu yerinde yaşadı.

Müzede sergilenen savaş materyalleri, döneme ait asker mektupları, cephe görüntüleri ve tarihi objeler ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Rehber anlatımlarıyla ziyaretçiler, büyük zaferin hikâyesini ayrıntılarıyla dinledi.

Anlatımlar sırasında Çanakkale'de gösterilen fedakârlık ve destansı direniş yeniden hatırlandı; Mehmetçiğin vatan uğruna ortaya koyduğu mücadele vurgulandı.

Çanakkale Savaşları'nın ruhunu Tokat'a taşıyan mobil müzenin şehirdeki ziyaretlerini belirli aralıklarla sürdüreceği öğrenildi.

