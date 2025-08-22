Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Ilgardere yakınlarında başlayan yangına ekipler sevk edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki bir alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ihbarı üzerine bölgeye hızlıca ekipler sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi; ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri paylaştı:

"Gelibolu Ilgardere köyü kırsalında başlayan yangına 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 33 arazöz, 2 itfaiye, 3 dozer, 15 diğer araç ve 163 personel ile karadan müdahale edilmektedir."

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor; yetkililer yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösteriyor.

