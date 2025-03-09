Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Balkanlar'a Yolculuk Başlatıyor

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Balkanlar'da ecdadın kahramanlık destanlarını anlatmak için yola çıkıyor.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 12:11
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Balkanlar'a Yolculuk Başlatıyor

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Balkanlar İçin Yola Çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin Balkanlar'da kapılarını açmak üzere yola çıkacağını açıkladı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dört bir yanında sergilenen müzenin, artık Balkanlar turuna başlayacağını duyurdu.

Bakan Ersoy’un Açıklamaları

Bakan Ersoy, Balkanlar'da yapılacak bu gezinin anlamına değinerek, "Soydaşlarımızla bir araya gelecek, ecdadımızın kahramanlık destanlarını ve unutulmaz hatıralarını paylaşacağız. Çanakkale ruhunu yaşatmak, milletimizin şanlı tarihini gelecek nesillere aktarmak için bu önemli yolculuğu başlatıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Müze Turu Programı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin Balkanlar'daki programı şöyle şekillenecek:

  • 12-19 Mart: Kosova
  • 21-28 Mart: Arnavutluk
  • 4-7 Nisan: Karadağ
  • 9-11 Nisan: Bosna Hersek
  • 13-15 Nisan: Sırbistan
  • 17-24 Nisan: Kuzey Makedonya
  • 27 Nisan-8 Mayıs: Bulgaristan

Ersoy, Çanakkale'nin ruhunun dalgalandığı her yerin kıymetini bilerek, tarihimize sahip çıkmaya ve bu ruha sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

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