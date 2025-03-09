Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Balkanlar'a Yolculuk Başlatıyor

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Balkanlar İçin Yola Çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin Balkanlar'da kapılarını açmak üzere yola çıkacağını açıkladı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dört bir yanında sergilenen müzenin, artık Balkanlar turuna başlayacağını duyurdu.

Bakan Ersoy’un Açıklamaları

Bakan Ersoy, Balkanlar'da yapılacak bu gezinin anlamına değinerek, "Soydaşlarımızla bir araya gelecek, ecdadımızın kahramanlık destanlarını ve unutulmaz hatıralarını paylaşacağız. Çanakkale ruhunu yaşatmak, milletimizin şanlı tarihini gelecek nesillere aktarmak için bu önemli yolculuğu başlatıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Müze Turu Programı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin Balkanlar'daki programı şöyle şekillenecek:

12-19 Mart: Kosova

Kosova 21-28 Mart: Arnavutluk

Arnavutluk 4-7 Nisan: Karadağ

Karadağ 9-11 Nisan: Bosna Hersek

Bosna Hersek 13-15 Nisan: Sırbistan

Sırbistan 17-24 Nisan: Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya 27 Nisan-8 Mayıs: Bulgaristan

Ersoy, Çanakkale'nin ruhunun dalgalandığı her yerin kıymetini bilerek, tarihimize sahip çıkmaya ve bu ruha sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.