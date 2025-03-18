Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılı İçin Özel Kitap Yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılına özel bir kitap hazırladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:05
Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılı İçin Özel Kitap Yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılına özel olarak "110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" adlı eserini tanıttı.

Fahrettin Altun'dan Anlamlı Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, Çanakkale Zaferi'nin milletimizin tarihi boyunca inanç, azim ve kararlılıkla yazdığı en büyük destanlardan biri olduğunu vurguladı.

Çanakkale'nin Önemi

Altun, "Çanakkale, milletimizin bağımsızlık sevdasının, vatan aşkının ve sarsılmaz imanının en güçlü nişanesidir. Bu kıymetli eser, Çanakkale Destanı'nın tüm yönlerini gözler önüne sermekte ve bu ruhu nesilden nesle taşıma misyonunu üstlenmektedir" dedi.

Kitap Hakkında Bilgiler

Kitap 513 sayfa ve 14 bölümden oluşmaktadır. Resmi belgeler, dönemin gazeteleri, arşiv kayıtları ve fotoğraflar ışığında, Çanakkale ruhunu yansıtmaktadır.

Ecdada Saygı

Altun, konuşmasının sonunda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Çanakkale’de destan yazan aziz şehitleri ve gazileri rahmetle anıyor, kitabımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kahraman ecdadımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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