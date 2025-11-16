Canbolu Deresi'nde acı kayıp: 10 yaşındaki Hızır Ali hayatını kaybetti
Karacabey, Bursa
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Canbolu Deresi kenarında oyun oynayan 5 çocuk arasında meydana gelen kazada 10 yaşındaki Hızır Ali hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre çocuklardan Emirhan Yıldız, topa vurmak isterken terliği ayağından çıkıp dereye fırladı. Terliği almak için suya giren Hızır Ali (10), dere içindeki bir taş üzerinde ayağının kayması sonucu dengesini yitirdi.
Akıntıya kapılan küçük çocuk kısa sürede gözden kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan arama çalışmaları sonucunda, Hızır Ali’nin cansız bedeni düştüğü yerden yaklaşık 500 metre ileride bulundu. Cenaze otopsi işlemleri için Karacabey Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
