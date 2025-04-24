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CANİKFEST Samsun'da Bilim ve Sanat Coşkusu Başladı

Canik Belediyesi'nin düzenlediği CANİKFEST, 16 kurumun iş birliğiyle bilim, kültür ve sanatı Samsun'a taşıyor. 75 etkinlik 26 Nisan'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 15:58
CANİKFEST Samsun'da Bilim ve Sanat Coşkusu Başladı

CANİKFEST Samsun'da Kapılarını Açtı

Canik Belediyesi'nin öncülüğünde, 16 kurumun paydaşlığıyla hayata geçirilen Canik Bilim, Kültür ve Sanat Festivali (CANİKFEST) başladı. Festival, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde gerçekleşiyor ve 26 Nisan'a kadar devam edecek.

75 Etkinlik, 14 Tema

Festival süresince, her gün 14 temada toplam 75 etkinlik düzenlenecek. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Desteklenme Programları çerçevesinde destek alan CANİKFEST, 60 binin üzerinde kişiye bilim, teknoloji, sanat, kültür, siber güvenlik, robotik kodlama ve yapay zeka gibi konularda uygulamalı eğitimler ve atölye etkinlikleri sunmayı hedefliyor.

Başkan Sandıkçı: 'Bir Neslin İnşası'

Festivalin açılış töreninde konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, CANİKFEST'in Karadeniz Bölgesi'nde bir ilke imza attığını dile getirerek, "Bu festivali bir etkinlikten öte, bilim, teknoloji ve sanatla büyüyen bir neslin inşası için kaydedilen çok değerli bir adım olarak değerlendiriyoruz," dedi. Sandıkçı, hedeflerinin teknoloji üreten nesiller yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Eğitim ve Teknoloji Vurgusu

Samsun Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, gençlerin proje geliştirebileceği alanların önemini vurgulayarak, çocukların elde edeceği deneyimlerin gelecekteki başarıları için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Açılışta bilimsel deney gösterileri de gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Destekçiler

Programa, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı.

Canik Belediyesi tarafından 16 kurumun paydaşlığında düzenlenen Canik Bilim, Kültür ve Sanat...

Canik Belediyesi tarafından 16 kurumun paydaşlığında düzenlenen Canik Bilim, Kültür ve Sanat Festivali (CANİKFEST) başladı. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde yapılan festivalde, 26 Nisan'a kadar her gün 14 temada 75 etkinlik gerçekleştirilecek.

Canik Belediyesi tarafından 16 kurumun paydaşlığında düzenlenen Canik Bilim, Kültür ve Sanat...

Canik Belediyesi tarafından 16 kurumun paydaşlığında düzenlenen Canik Bilim, Kültür ve Sanat Festivali (CANİKFEST) başladı. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde yapılan festivalde, 26 Nisan'a kadar her gün 14 temada 75 etkinlik gerçekleştirilecek.

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