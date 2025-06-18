DOLAR
39,51 -0,1%
EURO
45,45 -0,05%
ALTIN
4.308,29 -0,22%
BITCOIN
4.130.643,84 -0,16%

Çankırı'da 41 Çocuk İçin Unutulmaz Sünnet Şöleni Düzenlendi

Çankırı'da 41 çocuk için düzenlenen sünnet şöleni, renkli etkinliklerle dolu geçti.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 18:26
Çankırı'da 41 Çocuk İçin Unutulmaz Sünnet Şöleni Düzenlendi

Çankırı'da 41 Çocuk İçin Toplu Sünnet Şöleni

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Çankırı'da 41 çocuk için görkemli bir sünnet etkinliği düzenledi.

Şehir Turuna Çıkıldı

Hoca Ahmed Yesevi Camisi önünde bir araya gelen sünnet kıyafetli 41 çocuk, polis ve jandarma motosikletli ekiplerinin eskortluğunda, Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın makam aracı ve klasik araçların bulunduğu konvoy ile şehir turuna çıktı.

Taş Mescit Ziyareti

Grup, Anadolu’nun ilk darülhadisi ve ilk şifahanesi olarak bilinen Taş Mescit’i ziyaret ettikten sonra etkinliğin düzenlendiği düğün salonuna geçiş yaptı.

Vakıflar Müdürü'nden Açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, gazetecilere yaptığı açıklamada, her vakfiyeyi kendilerine tevdi edilen bir emanet olarak gördüklerini belirtti. 529 yıllık geleneği Çankırı’da yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Ailelerin mutluluğu, çocukların gözlerindeki mutluluk bizim mutluluğumuz oldu," dedi.

Etkinlikte Keyifli Anlar

Bahçecik, ayrıca klasik otomobillerle ve konvoyla tur attıkları günün, Çankırı’da unutulmaz bir anı olduğunun altını çizdi. Katılımcılara yemek ikramında bulunulurken, ayrıca pamuk şeker, patlamış mısır ve oyun alanları gibi çeşitli ikramlarla da etkinliğin coşkusu artırıldı.

Programın Detayları

Etkinlikte yaran ekibi halk oyunu sergileyerek katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı, çocuklara bisiklet hediye edildi. Programın sonunda misafirlere yemek ikramında bulunarak herkesin mutlu bir şekilde ayrılması sağlandı.

Katılımcılar

Programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş ile protokol üyeleri de katıldı.

Çankırı'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Vakıflar Bölge...

Çankırı'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 41 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi.

Çankırı'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Vakıflar Bölge...

Çankırı'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 41 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Çay Yüklü Kamyon Devrildi: 9 Yaralı
2
Bursa İnegöl'de Çalılık Alanda Yangın Söndürüldü
3
İYİ Parti ve DEVA Partisi Liderlerinden Kritik Görüşme
4
DEV-Sağlık-İş, Kamu İşçileri İçin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yaptı
5
Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Yakalandı, Sürücü Gözaltında
6
Trabzon'da Gazze'ye Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi
7
Dünyaca Ünlü Lüks Yat 'Lady Moura' Marmaris Limanı'na Geldi

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı