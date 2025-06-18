Çankırı'da 41 Çocuk İçin Unutulmaz Sünnet Şöleni Düzenlendi

Çankırı'da 41 Çocuk İçin Toplu Sünnet Şöleni

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Çankırı'da 41 çocuk için görkemli bir sünnet etkinliği düzenledi.

Şehir Turuna Çıkıldı

Hoca Ahmed Yesevi Camisi önünde bir araya gelen sünnet kıyafetli 41 çocuk, polis ve jandarma motosikletli ekiplerinin eskortluğunda, Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın makam aracı ve klasik araçların bulunduğu konvoy ile şehir turuna çıktı.

Taş Mescit Ziyareti

Grup, Anadolu’nun ilk darülhadisi ve ilk şifahanesi olarak bilinen Taş Mescit’i ziyaret ettikten sonra etkinliğin düzenlendiği düğün salonuna geçiş yaptı.

Vakıflar Müdürü'nden Açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, gazetecilere yaptığı açıklamada, her vakfiyeyi kendilerine tevdi edilen bir emanet olarak gördüklerini belirtti. 529 yıllık geleneği Çankırı’da yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Ailelerin mutluluğu, çocukların gözlerindeki mutluluk bizim mutluluğumuz oldu," dedi.

Etkinlikte Keyifli Anlar

Bahçecik, ayrıca klasik otomobillerle ve konvoyla tur attıkları günün, Çankırı’da unutulmaz bir anı olduğunun altını çizdi. Katılımcılara yemek ikramında bulunulurken, ayrıca pamuk şeker, patlamış mısır ve oyun alanları gibi çeşitli ikramlarla da etkinliğin coşkusu artırıldı.

Programın Detayları

Etkinlikte yaran ekibi halk oyunu sergileyerek katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı, çocuklara bisiklet hediye edildi. Programın sonunda misafirlere yemek ikramında bulunarak herkesin mutlu bir şekilde ayrılması sağlandı.

Katılımcılar

Programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş ile protokol üyeleri de katıldı.

Çankırı'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 41 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi.

Çankırı'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 41 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi.