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Çankırı'da Metruk Evde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çankırı'daki metruk evde çıkan yangın, itfaiye ve AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 19:15
Çankırı'da Metruk Evde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çankırı'nın Alibey Mahallesi'nde Yangın Paniği

Çankırı'da, Alibey Mahallesi Keçe Kasım Sokak'ta bulunan metruk bir evde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayın hemen ardından, çevredekilerin yaptığı ihbarla birlikte AFAD, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

İtfaiye ekipleri, alevlerin büyümesini engelleyerek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Vatandaşların da yardımıyla yangın başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangının ardından ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarına başladı.

Olayla ilgili daha detaylı incelemelerin yapılması planlanıyor.

Çankırı'da metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çankırı'da metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çankırı'da metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çankırı'da metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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