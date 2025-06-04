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Çankırı'da Muhtarlık Görevini Eşi Devraldı

Çankırı'nın Buğday Pazarı Mahallesi'nde vefat eden muhtarın eşi, seçimi kazanarak görevi üstlendi.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 14:38
Çankırı'da Muhtarlık Görevini Eşi Devraldı

Çankırı'da Muhtarlık Seçiminde Duygu Dolu Bir Hikaye

Çankırı'da geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen muhtarlık seçimlerinde Buğday Pazarı Mahallesi muhtarı olarak seçilen Fatoş Metin, vefat eden eşi Dursun Metin'in yarım bıraktığı işleri tamamlamak için görevi devraldı.

Dursun Metin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde muhtar seçilmişti. Ancak, 10 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından 1 Haziran'da yapılan seçimlerde eşi Fatoş Metin Muhtar oldu.

Eşinin Hayalini Gerçekleştirmek İçin Aday Oldum

Dört çocuk annesi Fatoş Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otuz yıllık evliliğin ardından eşini kaybettiğini ifade etti. Eşinin hayalini gerçekleştirmek için muhtarlığa aday olduğunu belirten Metin, "Eşim bu yola üç yıl önce çıktı. Mahallemize kendini sevdirdi. Hayali muhtar olmaktı." şeklinde konuştu.

Eşinin projelerinin bazılarını hayata geçirdiğini paylaşan Metin, "Sağlık ocağı ve eczaneyi mahallemize kazandırdı. Ama onun yapmak istediği başka şeyler de vardı. O projelere sahip çıkacağım." ifadelerini kullandı.

Mahalle Halkının Desteği Kendisine Güç Veriyor

Mahalle sakinlerinin kendisini sahiplenmesiyle birlikte bu yolda yürüyerek Dursun Metin'in haklarını yerine getireceğini vurgulayan Fatoş Metin, "Bu dönem eşimin hakkıydı, onun emeği vardı. Rabbim bana nasip etti. İnşallah alnımın akıyla bu görevi yerine getireceğim." dedi.

Fatoş Metin, mahalle halkına verdiği destek için teşekkür ederken, "Hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum, eşimin adına da onlara çok teşekkür ediyorum. Biliyorum eşim hissediyor, mazbatayı alınca mezarına gitmeyi düşünüyorum." diyerek duygularını ifade etti.

Çankırı'da hafta sonu yapılan muhtarlık seçimlerinde Buğday Pazarı Mahallesi muhtarı seçilen Fatoş...

Çankırı'da hafta sonu yapılan muhtarlık seçimlerinde Buğday Pazarı Mahallesi muhtarı seçilen Fatoş Metin, vefat eden muhtar eşinin yarım bıraktığı işleri tamamlamak istiyor.

Çankırı'da hafta sonu yapılan muhtarlık seçimlerinde Buğday Pazarı Mahallesi muhtarı seçilen Fatoş...

Çankırı'da hafta sonu yapılan muhtarlık seçimlerinde Buğday Pazarı Mahallesi muhtarı seçilen Fatoş Metin, vefat eden muhtar eşinin yarım bıraktığı işleri tamamlamak istiyor.

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