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Çankırı'da Şarampole Devrilen Tırda Sürücü Yaralandı

Çankırı'da buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü Ercan K. yaralandı. Yaralının durumu iyi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 19:53
Çankırı'da Şarampole Devrilen Tırda Sürücü Yaralandı

Çankırı'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Çankırı'nın Şabanözü-Eldivan kara yolunda, buğday yüklü bir tır şarampole devrildi. Ercan K. idaresindeki, plakası henüz öğrenilemeyen tır, Sarayköy mevkisinde kaza yaptı.

Olay sonrası, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Sürücü, tırın içinde sıkışarak zorlu bir durumda kalırken, itfaiye personelinin yardımıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Çankırı Devlet Hastanesi’ne ambulansla kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Ercan K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'da, Şabanözü-Eldivan kara yolu Sarayköy mevkisinde şarampole devrilen buğday yüklü tırın...

Çankırı'da, Şabanözü-Eldivan kara yolu Sarayköy mevkisinde şarampole devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Çankırı'da, Şabanözü-Eldivan kara yolu Sarayköy mevkisinde şarampole devrilen buğday yüklü tırın...

Çankırı'da, Şabanözü-Eldivan kara yolu Sarayköy mevkisinde şarampole devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

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