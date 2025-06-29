Çankırı'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Özel Harekat Kursiyerlerine Tören

Çankırı'da Duygusal Tören

Çankırı'da yaşanan trajik bir trafik kazasında yaşamını yitiren özel harekat kursiyerleri polis memuru Aybars Musa Ergin ve İsmail Sefa Gülel için bir tören düzenlendi.

Tören Detayları

Merkez, Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törene; Ergin ve Gülel'in aileleri, yakınları, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ve diğer emniyet personeli katıldı.

Törende, ilk olarak bir saygı duruşunda bulunuldu. Ardından hayatını kaybeden polis memurlarının öz geçmişleri okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası dua edildi. Ergin ve Gülel'in Türk bayrağına sarılı tabutları, tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı ve defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Taziyeler İletildi

Törenin ardından, Vali Taşolar ve protokol üyeleri, hayatını kaybeden polis memurlarının yakınlarına taziyelerini iletti.

Kazanın Ayrıntıları

Olay, Çankırı-Ankara kara yolu Hacı Ali kavşağı mevkisinde meydana geldi. Dört özel harekat kursiyerinin bulunduğu 34 SV 4651 plakalı hafif ticari araç, Onur H. yönetimindeki 37 PT 057 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, Aybars Musa Ergin ve İsmail Sefa Gülel hayatını kaybederken, diğer 3 kişi yaralandı.

Çankırı'da trafik kazasında yaşamını yitiren özel harekat kursiyerleri polis memuru Aybars Musa Ergin ve İsmail Sefa Gülel için Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Çankırı'da trafik kazasında yaşamını yitiren özel harekat kursiyerleri polis memuru Aybars Musa Ergin ve İsmail Sefa Gülel için Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.