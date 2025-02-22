Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Çankırı'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Ele Geçirilen Uyuşturucular

Yapılan aramalarda, 404 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında B.B, Y.H, T.Ç. ve E.K.E. yer aldı.

Gözaltında İşlemler ve Tutuklama Süreci

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak, adliyeye sevk edilen E.K.E., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda 404 sentetik ecza hapı ele geçirildi.