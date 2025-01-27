Çankırı'da Yoğun Sis D-100 Kara Yolunu Etkiledi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, özellikle D-100 kara yolunu olumsuz etkiledi. Sürücüler, ulaşım sırasında zorluklar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Yanı sıra, kent içi ve şehirler arası güzergahlarda seyahat eden sürücülerin, güvenliği sağlamak amacıyla araçlarının farlarını açarak düşük hızda ilerledikleri gözlemlendi.

Trafik ekipleri, kazaların önlenmesi ve güvenli bir yolculuk için sürücülere dikkatli olmaları, sürat yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarılarda bulundu.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle D-100 kara yolunda etkili oldu.