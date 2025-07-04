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Çankırı'da Zabıta, Dilenci Kılığına Girerek 10 Dakikada 340 Lira Topladı

Çankırı'da zabıta, dilenci kılığıyla sosyal deney yaparak 10 dakikada 340 lira topladı ve toplanan parayı sahiplerine iade etti.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 19:29
Çankırı'da Zabıta, Dilenci Kılığına Girerek 10 Dakikada 340 Lira Topladı

Çankırı'da Sosyal Deney: Zabıta Dilenci Kılığında Para Topladı

Çankırı'da ilginç bir sosyal deney gerçekleştirildi. Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların dilencilere karşı bilinç seviyelerini ölçmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla bir uygulama yaptı.

Deneyin Detayları

Deney için bir zabıta görevlisi, eski kıyafetler giyerek, bacağını sargı beziyle sarıp, maske, şapka ve gözlük takarak sokaklara çıktı. Sakat taklidi yapan zabıta, çocukları için para topladığını belirtti ve işlek alanlarda 10 dakika içinde vatandaşlardan toplamda 340 lira topladı.

Paralar İade Edildi

Toplanan paralar, zabıta amiri tarafından yapılan açıklama ile sahiplerine geri verildi. Bu uygulama, sosyal bir deney olarak tasarlandığı açıklanarak, vatandaşların dilencilere karşı dikkatli olmaları yönünde bilgilendirildi.

Dilenciye Yasal İşlem

Deney sırasında zabıta ekipleri, gerçek bir dilenciye rastlayarak, gerekli yasal işlemleri yapmak üzere zabıta müdürlüğüne götürdü. Bu durum, etkinliğin sadece bir bilinçlendirme amaçlı değil, aynı zamanda denetim amacı taşıdığını da gösterdi.

Vatandaşların bu tür yardımları direkt devletin ilgili kurumlarına yapmaları gerektiği konusunda da uyarılar yapıldı.

Çankırı'da dilenci kılığına giren zabıta, vatandaşlardan 10 dakika içinde 340 lira...

Çankırı'da dilenci kılığına giren zabıta, vatandaşlardan 10 dakika içinde 340 lira topladı.

Çankırı'da dilenci kılığına giren zabıta, vatandaşlardan 10 dakika içinde 340 lira...

Çankırı'da dilenci kılığına giren zabıta, vatandaşlardan 10 dakika içinde 340 lira topladı.

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