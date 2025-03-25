Çankırı Üniversite Öğrencilerinden Hastanedeki Çocuklara Bayram Müjdesi

Çankırı'daki üniversite öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesinde hastanede yatan çocuklara oyuncak hediye ederek moral kaynağı oldu.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 15:24
Çankırı Üniversite Öğrencilerinden Hastanedeki Çocuklara Bayram Müjdesi

Üniversite Öğrencilerinden Anlamlı Hareket

Çankırı'da üniversite öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesinde hastanede tedavi gören çocuklar için oyuncak hediye ederek önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kız yurdunda kalan öğrenciler, "Şifa Oyuncakları Projesi" kapsamında kendi harçlıklarıyla satın aldıkları oyuncakları hediye paketleri haline getirerek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdı.

Çocuklara Moral Ziyareti

Öğrenciler, Çankırı Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek çocuk servisinde tedavi gören hastalarla bir araya geldi. Burada, bayram dolayısıyla hazırladıkları hediyeleri çocuklara takdim ettiler. Çankırı Kız Yurdu Müdürü Halil Yetim, projeye katılan öğrencilerin katkılarının büyük olduğunu belirtti.

Ailelerden Teşekkür Mesajı

Hastanede tedavi gören çocukların aileleri, öğrencilere teşekkürlerini ileterek bu moral ziyaretinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. Hülya Kartal, "Bayram öncesi hediyelerini verdiler. Çok mutlu olduk. 6 gündür dışarı çıkamadığımız için bu ziyaret bize büyük bir moral oldu," dedi.

Öğrencilerin Mesajı

Hukuk Fakültesi öğrencisi Ece Tunç, yurtlarında toplanan paralarla oyuncak alarak tedavi olan çocuklara hediye ettiklerini belirtirken, "Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bayram öncesi ailelere moral vermek istedik. Onların düşündüğünü bilmeleri çok önemli," diye konuştu.

Çankırı'daki üniversite öğrencilerinin bu anlamlı projesi, hem sağlık durumları hem de psikolojik olarak zor zamanlar geçiren çocuklar ve aileleri için büyük bir mutluluk kaynağı oldu.

Çankırı'da üniversite öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesinde hastanede tedavi gören çocuklara...

Çankırı'da üniversite öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesinde hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye ederek moral verdi.

Çankırı'da üniversite öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesinde hastanede tedavi gören çocuklara...

Çankırı'da üniversite öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesinde hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye ederek moral verdi.

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