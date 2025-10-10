Caparov: BDT'de %11 GSYH Artışı ve Yatırım Çekiciliği Bölgeyi Güçlendiriyor

Caparov: BDT'de ekonomik toparlanma ve yatırım güveni güçleniyor

Sadır Caparov, Duşanbe'de düzenlenen BDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısında, Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerde temel makroekonomik göstergelerin istikrarlı büyümesi, altyapı gelişimi ve artan yatırım çekiciliği sayesinde sosyoekonomik durumun güçlendiğini söyledi. Toplantıya Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus ve Rusya devlet başkanları katıldı.

Zirvede öne çıkan ekonomik veriler

Caparov, Kırgızistan'ın sürdürülebilir ve açık ekonomi politikalarının devam ettiğini belirterek son üç yılda yıllık ortalama yaklaşık %9 büyüme sağlandığını, 2025'in ilk yarısında ise %11'lik Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışı yakaladıklarını aktardı.

Caparov, "Bu ekonomik büyüme, yatırım ortamının iyileştirilmesi, iş geliştirme için uygun koşulların oluşturulması ve dijital teknolojilerin aktif olarak uygulanması sayesinde mümkün oldu." diye konuştu.

Gündem: güncel ve zamanında

Toplantı gündeminin "güncel ve zamanında" olduğunu vurgulayan Caparov, küresel zorlukların arttığı bir dönemde Avrasya bölgesinde güvenlik ve istikrarın korunması için ortak çabaların önemine dikkat çekti.

Caparov, Kırgızistan'ın Özbekistan ve Tacikistan ile sınır konularını çözdüğünü hatırlatarak, "Bugün Orta Asya'da karşılıklı güven, anlayış ve iyi komşuluk ortamı oluşmuştur. Bu da bölgesel istikrarın güçlenmesine katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Güvenlik, suçla mücadele ve enerji işbirliği

Toplantıda suçla mücadele alanında ortak açıklamaların kabulünü desteklediklerini belirten Caparov, askeri işbirliği ve güvenlik alanında temel politika belgelerinin de kabul edileceğini bildirdi.

Enerji güvenliğinin önemine işaret eden Caparov, "Günümüz koşullarında, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji tedariki meselesi acil önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Caparov ayrıca, bu yıl Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin 80. yıl dönümünün kutlandığını anımsatarak, "Kırgızistan, ortak zaferin gerçek tarihini koruyarak gelecek nesillere aktarmak için kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir." dedi.

Toplantıda ayrıca, BDT dönem başkanlığının 2026 yılı için Tacikistan'dan Türkmenistan'a devredildiği bildirildi.

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın (sağ 5) ev sahipliğinde tertip edilen toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sol 5), Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko (sol 3), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağ 2), Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sol 4), Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağ 4), Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov (sağ 3) ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan (sol 2) ile BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev (sağda) katıldı.

