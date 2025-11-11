Casper Kasım Kampanyası: Excalibur'da yüzde 10, Nirvana'da yüzde 7 İndirim

Casper'tan Kasım ayında cazip teknoloji fırsatları

Kullanıcılarını her zaman en son teknolojilerle buluşturan Casper, "Kasım Kampanyası" ile dikkat çekici alışveriş seçenekleri sunuyor. Yenilikçi donanım ve güçlü tasarımlarıyla öne çıkan marka, Kasım ayına özel indirimleriyle tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Kasım ayına özel kampanya kapsamında Casper.com.tr'de satışa sunulan modeller arasında Nirvana bilgisayarlar, hem oyun hem de iş kullanımına uygun performans seçenekleriyle öne çıkıyor. Seçili Excalibur modellerinde yüzde 10, Nirvana ürünlerinde ise yüzde 7'ye varan indirimler uygulanıyor; kullanıcılar kasım boyunca bu avantajlı fiyatlardan yararlanabiliyor.

Oyun tutkunlarına: Excalibur

Excalibur serisi, yüksek işlem gücü, gelişmiş soğutma teknolojileri ve etkileyici tasarımıyla oyun tutkunlarına üst seviye bir deneyim vadediyor. En yeni donanımlardan güç alan Excalibur, rekabetçi oyunlarda performans arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek sunuyor.

Verimlilik ve taşınabilirlik: Nirvana

Nirvana serisi ise şık tasarımı, hafif yapısı ve sessiz çalışmasıyla hem iş hem de günlük kullanım için pratik çözümler sağlıyor. Hızlı ve dayanıklı yapısıyla Nirvana, verimliliği ön planda tutan kullanıcıların tercihleri arasında yer alıyor.

Kampanya boyunca anlaşmalı kredi kartlarına vade farksız taksit imkanı sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar, yüksek performanslı ürünlere avantajlı fiyatlarla sahip olurken ödemelerini daha esnek şekilde planlayabiliyor. Kampanyadan yararlanmak için indirimli ürünlerden birini seçip uygun kartla ödeme yapmak yeterli oluyor.

