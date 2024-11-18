Çavuşoğlu, İtalya Senatosu Heyeti ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı'ndan İtalya Ziyareti

NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Stefania Gabriella Anastasia Craxı ve beraberindeki heyet ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Kapıda Karşılama ve Basına Kapalı Görüşme

Çavuşoğlu, konuklarını Meclis'te kapıda karşılayarak, görüşmenin temel agenda maddelerini belirledi. Görüşme, basına kapalı olarak devam etti.

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