Çayırova'da 10. Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitimi Başladı

İki günlük programda mahalle gönüllüleri afetlere karşı bilinçlendirilecek

Kocaeli'de yürütülen "Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitimi Projesi" kapsamında düzenlenen eğitimlerin 10’uncusu Çayırova'da gerçekleştirildi. Program, Çayırova Belediyesi ev sahipliğinde Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve iki gün sürecek.

Programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, Çayırova'daki mahalle gönüllülerinin afetlere karşı bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Açılışta konuşan Başkan Bünyamin Çiftçi şunları söyledi: "Bugün çok önemli bir program vesilesiyle bir aradayız. Ülkemiz afet bölgesinde yer alan bir konumda. Afet denilince hepimizin aklına deprem geliyor ama afetler insan kaynaklı ve doğal kaynaklı olarak ikiye ayrılıyor. Afetlere karşı dirençli toplum ve şehirler oluşturmak da eğitimlerden geçiyor. Bu noktada Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışma çok önemli. Bizler de Çayırova Belediyesi olarak, okullarımızda ve STK’larımızda bu eğitim çalışmaları sürdürüyoruz".

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba da proje hakkında bilgi vererek, projenin Büyükşehir, Kocaeli Üniversitesi ve AFAD iş birliğiyle yürütüldüğünü vurguladı. Soba, "Çok yararlı ve verimli olarak iki günlük bir program düzenlenecek. Hocalarımızın ve kıymetli arkadaşlarımızın vereceği eğitimlerin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Program boyunca gönüllülere afet türleri, risk azaltma ve acil durum hazırlığı konularında uygulamalı ve teorik eğitimler verilecek. Yerel yönetimler ve kurum iş birliğiyle yapılan bu çalışmaların, toplumun afetlere karşı dirençliliğini artırması hedefleniyor.

