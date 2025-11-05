Çayırova'da İki Park Yenileniyor: Yeşil Vadi ve Akse Köy İçi Parkı

Çayırova'da İki Parkta Yenileme Çalışması Başladı

Belediye ekipleri parklarda kapsamlı restorasyon yapıyor

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iki parkı yenilemek için çalışmalara başladı. Proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesindeki Yeşil Vadi içerisindeki park alanı ile Akse Mahallesindeki Akse Köy İçi Parkı sil baştan yenilenecek ve ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Planlanan program doğrultusunda ekipler, dün Yeşil Vadi'de eskiyen ve deforme olmuş oyun gruplarının sökümünü tamamladı. Bugün ise Akse Köy İçi Parkında eskiyen oyun gruplarının söküm işlemleri devam ediyor.

Belediye yetkilileri, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından her iki parkın da modern ve güvenli oyun alanlarıyla halkın kullanımına açılacağını bildirdi.

