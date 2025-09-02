Çelik: Filistin Davası BM Genel Kurulu'nda Damga Vuracak

AK Parti Sözcüsü'nün değerlendirmesi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Birleşmiş Milletler gündemine ilişkin değerlendirmesinde, Filistin meselesinin ön plana çıkacağını belirtti.

Çelik şu ifadeleri kullandı: "Başta Cumhurbaşkanımızın, pek çok liderin konuşmasıyla birlikte Filistin davası, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda damgasını vuracaktır"

Çelik, konuşmaların uluslararası kamuoyunda Filistin davasına dikkat çekeceğini ve tartışmaların odağını oluşturacağını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumlarında liderlerin sözlerinin, konuya ilişkin gündemi belirleyeceği değerlendirmesi öne çıktı.