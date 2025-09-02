DOLAR
41,15 -0,03%
EURO
47,95 0,55%
ALTIN
4.649,36 -1,47%
BITCOIN
4.551.122,51 -1,7%

Çelik: Filistin Davası BM Genel Kurulu'nda Damga Vuracak

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanımız ve birçok liderin konuşmalarıyla Filistin davasının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda öne çıkacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 19:26
Çelik: Filistin Davası BM Genel Kurulu'nda Damga Vuracak

Çelik: Filistin Davası BM Genel Kurulu'nda Damga Vuracak

AK Parti Sözcüsü'nün değerlendirmesi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Birleşmiş Milletler gündemine ilişkin değerlendirmesinde, Filistin meselesinin ön plana çıkacağını belirtti.

Çelik şu ifadeleri kullandı: "Başta Cumhurbaşkanımızın, pek çok liderin konuşmasıyla birlikte Filistin davası, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda damgasını vuracaktır"

Çelik, konuşmaların uluslararası kamuoyunda Filistin davasına dikkat çekeceğini ve tartışmaların odağını oluşturacağını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumlarında liderlerin sözlerinin, konuya ilişkin gündemi belirleyeceği değerlendirmesi öne çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da 2 Orman Yangınına Müdahale Sürüyor; Kastamonu-Karabük Yolu Kapandı
2
Siros Adası'ndan 8 Eylül'de Gazze'ye: Küresel Sumud Filosu'na Katılacak Gemi
3
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın BM Konuşması Filistin'in Gür Sesi Olacak
4
İran: ABD ile Müzakerelere Açığız — Laricani, Washington'un Füze Taleplerini Eleştirdi
5
İngiltere'den uyarı: Vize süresi dolan yabancı öğrenciler sınır dışı edilecek
6
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
7
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar öldürüldü — Ailesi yasta

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter