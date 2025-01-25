Cem Öğretmen, Konya'daki Enkazda Hayat Kurtarma Mücadelesi Veriyor

Konya'da Arama Kurtarma Çalışmalarında Önemli Rol

Konya'da 92 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı'nın ve Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan Cem Canbaz, felaketler karşısında insanları hayata döndürmek için mücadele vermeye devam ediyor.

Arama Kurtarma Görevine Hızla Koştu

53 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Cem Canbaz, Konya Dağcılık Arama Kurtarma Kulübü (KONDAK) üyesi olarak, her zorlu koşulda arama kurtarma çalışmalarına hızla katılıyor. Marmara depreminden bu yana arama kurtarma eğitimi alan Canbaz, 2 Şubat 2004 tarihinde Selçuklu ilçesinde gerçekleşen Zümrüt Apartmanı'nın enkazında görev almıştı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depreminde Hatay'da gönüllü olarak görev yapan Canbaz, son olarak Konya kent merkezinde çöken 4 katlı apartmanın enkazına müdahale etti ve 12 saat aralıksız olarak yaşam savaşı veren insanları kurtarmak için mücadele etti.

“Canlıya Ulaşmanın Duygusu Çok Farklı”

Cem Canbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama kurtarmada her dakika ve saatin kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Enkazın olduğu yerden geldiği haberi ile hemen harekete geçtiğini söyleyerek, “Çalışmalar sonucunda AFAD ve Konya Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleriyle birlikte 3 canlıyı çıkardık. En son Ahmed'e ulaştık. Ahmed bize, 'Ağabeyim ve yengem hemen sağımda' dedi.” şeklinde konuştu.

Canbaz, zorlu hava koşulları ve dışarıdan gelen gazların etkileri altında, fedakarca çalışmaların gerçekleştirildiğini vurguladı. Zümrüt Apartmanı faciasının aklından çıkmadığını belirten Canbaz, “Memleketimde 21 yıl sonra bu duyguyu bir kez daha yaşadım. Canlıya ulaşmanın duygusu gerçekten çok farklı.” ifadeleriyle hislerini aktardı.

Konya'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına destek veren Cem Canbaz (fotoğrafta), her felaket sonrası enkazdaki insanlara canlı olarak ulaşabilmek için çaba gösteriyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremde Hatay'da gönüllü arama kurtarma çalışmalarına destek veren Canbaz, dün gece Konya kent merkezinde çöken 4 kartlı apartmanın ihbarı üzerine hızla harekete geçti. Arama çalışmalarına katılan Canbaz, 12 saat aralıksız bir cana ulaşmak için çaba gösterdi.

Konya'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına destek veren Cem Canbaz (fotoğrafta), her felaket sonrası enkazdaki insanlara canlı olarak ulaşabilmek için çaba gösteriyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremde Hatay'da gönüllü arama kurtarma çalışmalarına destek veren Canbaz, dün gece Konya kent merkezinde çöken 4 kartlı apartmanın ihbarı üzerine hızla harekete geçti. Arama çalışmalarına katılan Canbaz, 12 saat aralıksız bir cana ulaşmak için çaba gösterdi.