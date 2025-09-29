Cemil Çiçek: Üniversiteler Hür Düşünmeyi Öğretecek — Kayseri'de Açılış Dersi

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin 2025-2026 açılış dersinde üniversitelerin hür düşünce ve kültür üretimindeki rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 18:14
Cemil Çiçek: Üniversiteler Hür Düşünmeyi Öğretecek — Kayseri'de Açılış Dersi

Cemil Çiçek, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 2025-2026 Açılış Dersinde Konuştu

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından düzenlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış dersine katıldı. Program, Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

"Bu ülkenin insanına hür düşünmeyi, aklını bir yere ipotek vermemeyi öğretecek olan kurumlarımız eğitim kurumlarıdır"

Konuşmasında üniversitelerin bütün ülkelerin, devletlerin en seçkin, en önde ve en gözde kurumları arasında yer aldığını belirten Çiçek, yükseköğretimin toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Çiçek, Türkiye'de 200'ün üzerinde üniversite bulunduğunu ve bu kurumlarda birçok devletin nüfusundan daha fazla öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti.

Üniversitelerin bilgi üretimi ve aktarımının yanı sıra kültür üretimi, kültürü koruma, yaşatma, zenginleştirme ve gelecek nesillere aktarma görevini üstlendiklerini vurguladı.

"Eğer bizim bir kısım insanlarımız aklını kaybetmeseydi 15 Temmuz'da bu memleketin, bu milletin yüce Meclis'i bombalanmazdı. Aklını kaybetmeseydi bir kısım insanlar, kendi insanına yukarıdan Yunan'ın atmadığı bombalar atılmazdı. Geçmişimizde de böyle benzer sıkıntılar var. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bugün 2025'te İslam dünyasında akıl ipotek altında. Biz kendimiz düşünemiyoruz, birilerine ipotek vermişiz, rehin vermişiz. O da kasasına kilitlemiş, almış anahtarını, lazım olduğu kadar veriyor. Olmadığı takdirde biz de olup bitenlerden bir hikmet aramaya, dinde olmayan bir kadercilik anlayışıyla bu belalardan sıyrılmaya çalışıyoruz. O halde yitirdiğimizi bulacağız ki varmak istediğimiz yere varalım. Peki bunu nasıl bulacağız? Bu ülkenin insanına hür düşünmeyi, aklını bir yere ipotek vermemeyi öğretecek olan kurumlarımız eğitim kurumlarıdır. Aksi halde 15 Temmuz belasından belli ölçüde halen kurtulamadık, uğraşıp duruyoruz. Bu akıl ipoteğini eğer biz ortadan kaldıramazsak sonuçta başka türlü belalara duçar olmamız da hiç yabana atılacak bir husus değil. Tarih tekerrür etmez, tekerrür eden hatalardır. Bu hataların başında da aklımızın ipotekten kurtarılması gerekiyor."

Plaket Takdimi

Konuşmanın ardından Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özbıyık, Cemil Çiçek'e plaket takdim etti.

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından düzenlenen...

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından düzenlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış dersine katıldı.

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından düzenlenen...

İLGİLİ HABERLER

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Halep Başkonsolosu Cengiz, Türkiye Burslarına Kabul Edilen 20 Öğrenciyle Buluştu
2
Bakan Ersoy, Kent Walker ile GoTürkiye'nin Dijital Başarısını Görüştü
3
Tunceli'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
4
Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonu: 11 zanlı tutuklandı
5
İsveç Başbakanı: Rusya İsveç Hava Sahasını da İhlal Edebilir
6
Namibya'da Etosha Yangını: 946 Bin Hektar Zarar, 500 Asker Sevk Edildi
7
Bodrum'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı