Cemil Çiçek: Üniversiteler Hür Düşünmeyi Öğretecek — Kayseri'de Açılış Dersi

Cemil Çiçek, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 2025-2026 Açılış Dersinde Konuştu

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından düzenlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış dersine katıldı. Program, Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

"Bu ülkenin insanına hür düşünmeyi, aklını bir yere ipotek vermemeyi öğretecek olan kurumlarımız eğitim kurumlarıdır"

Konuşmasında üniversitelerin bütün ülkelerin, devletlerin en seçkin, en önde ve en gözde kurumları arasında yer aldığını belirten Çiçek, yükseköğretimin toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Çiçek, Türkiye'de 200'ün üzerinde üniversite bulunduğunu ve bu kurumlarda birçok devletin nüfusundan daha fazla öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti.

Üniversitelerin bilgi üretimi ve aktarımının yanı sıra kültür üretimi, kültürü koruma, yaşatma, zenginleştirme ve gelecek nesillere aktarma görevini üstlendiklerini vurguladı.

"Eğer bizim bir kısım insanlarımız aklını kaybetmeseydi 15 Temmuz'da bu memleketin, bu milletin yüce Meclis'i bombalanmazdı. Aklını kaybetmeseydi bir kısım insanlar, kendi insanına yukarıdan Yunan'ın atmadığı bombalar atılmazdı. Geçmişimizde de böyle benzer sıkıntılar var. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bugün 2025'te İslam dünyasında akıl ipotek altında. Biz kendimiz düşünemiyoruz, birilerine ipotek vermişiz, rehin vermişiz. O da kasasına kilitlemiş, almış anahtarını, lazım olduğu kadar veriyor. Olmadığı takdirde biz de olup bitenlerden bir hikmet aramaya, dinde olmayan bir kadercilik anlayışıyla bu belalardan sıyrılmaya çalışıyoruz. O halde yitirdiğimizi bulacağız ki varmak istediğimiz yere varalım. Peki bunu nasıl bulacağız? Bu ülkenin insanına hür düşünmeyi, aklını bir yere ipotek vermemeyi öğretecek olan kurumlarımız eğitim kurumlarıdır. Aksi halde 15 Temmuz belasından belli ölçüde halen kurtulamadık, uğraşıp duruyoruz. Bu akıl ipoteğini eğer biz ortadan kaldıramazsak sonuçta başka türlü belalara duçar olmamız da hiç yabana atılacak bir husus değil. Tarih tekerrür etmez, tekerrür eden hatalardır. Bu hataların başında da aklımızın ipotekten kurtarılması gerekiyor."

Plaket Takdimi

Konuşmanın ardından Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özbıyık, Cemil Çiçek'e plaket takdim etti.

