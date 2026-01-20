Cemil Tugay: "Ya hizmet getirsinler ya da engel olmasınlar" — Kredi Onayları ve Vakıf Tartışması

Cemil Tugay: "Ya hizmet getirsinler ya da engel olmasınlar"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Fuar İzmir'de kapılarını açan IF Wedding Fashion İzmir 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tugay, kent gündemindeki kredi onayları, mülkiyet tartışmaları ve ulaşım projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Dış kredi onayları: Bekleyen projeler

Tugay, göreve geldiği günden bu yana belediyenin yurt dışından temin ettiği hiçbir kredinin onaylanmadığını belirterek, "Hiçbir anlaşma onaylanmadı" dedi. Belediyenin kendi kredi notuyla uluslararası kuruluşlarla yaptığı anlaşmaların bakanlık onayına takıldığını vurgulayan Tugay, "Bakanlık onayı, merkezi idarenin bu krediye kefil olması demek değil, bir kefil istenmiyor. Ben 22 aya yakın süredir görevdeyim. Bu süre içinde hiçbir anlaşma onaylanmadı." ifadelerini kullandı.

Bekleyen projeler arasında Şakran'a yapılacak kanalizasyon ve arıtma tesisleri, Buca metrosunun uzatılması, tramvay ve elektrikli otobüs alımları gibi yatırımların bulunduğunu söyleyen Tugay, bu konuların siyaset üstü görülmesi gerektiğini belirtti: "Biz Ankara'dan para istemiyoruz. Kendi yaptığımız dış kredi anlaşmalarının mevzuat gereği onaylanmasını istiyoruz."

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mülkiyet ihtilafı

Başkan Tugay, belediyeye ait bazı taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine geçirilmesine tepki gösterdi. Söz konusu taşınmazların Eşrefpaşa Hastanesi ek binası, Egemenlik Binası ve Meslek Fabrikası olduğunu aktaran Tugay, "Haberimiz ve bildirim olmadan, Vakıflar Genel Müdürlüğü bir belge üzerinden üç binayı tapuda kendi üzerine geçirmiş. Bu binalar belediyenin aktif olarak kullandığı, ticari amaç gütmeyen, kamu hizmeti verilen yerler." dedi.

Tugay, konuya ilişkin hukuki süreci başlattıklarını ve mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alındığını belirterek, "İzmir halkının malına çökemezler, buna izin vermeyeceğiz" sözleriyle mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Ulaşımda ikinci çevre yolu çağrısı

İzmir'in ulaşım sorunlarına da değinen Tugay, AK Partili yerel siyasetçilere yönelttiği eleştiride, "İzmir'e ne hizmet getirdiniz? İkinci çevre yolunu yapacağız diye söz verildi ancak hâlâ bir şey yok." ifadelerini kullandı. Tugay, Altınyol ve çevre yolundaki trafik sıkışıklığına dikkat çekerek, asıl çözümün ikinci çevre yolu olduğunu, ancak bu konuda adım atılmadığını söyledi.

Paylaşımlı yolculuk ve laiklik tartışması

Paylaşımlı yolculuk uygulamalarıyla ilgili toplanan imzalar konusunda Tugay, yasal altyapı oluşmadan onay verilemeyeceğini, yasama organı uygun bir düzenleme yaparsa konunun tekrar değerlendirileceğini belirtti.

Kentte bir tarikat tarafından düzenlenen gösteriye ilişkin soruya da yanıt veren Tugay, "Laik bir ülkede laiklik karşıtı yapılanmanın tehlikelerini yaşayarak gördük. Devletimizin bu tür durumlara izin vermeyeceğini umuyorum" dedi.

Genel değerlendirmesinde Tugay, merkezi yönetimden hizmet beklemediklerini, yalnızca yapılan dış kredi anlaşmalarının mevzuata uygun biçimde onaylanmasını talep ettiklerini ve İzmir için planlanan projelerin gecikmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti: "Ya hizmet getirsinler ya da engel olmasınlar biz yapalım."

