Cenevre'de Binlerce Kişi Gazze'deki Soykırımın Son Bulmasını İstedi

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, Gazze'de yaşanan soykırımın son bulması talebiyle yürüyüş düzenledi. Göstericiler, şehir merkezinde bir araya gelerek tepki gösterdi.

Yürüyüş ve Talepler

Gruptakiler, İsviçre Posta Dairesi önünden başlayarak kent merkezinde yürüdü. Katılımcılar, Fransızca, İngilizce ve Arapça sloganlar atarak İsrail karşıtı ve Filistin'e özgürlük çağrıları yaptı. Ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin'i destekleyen dövizler taşıyan eylemciler, İsrail'e uluslararası yaptırım uygulanmasını talep etti.

Gösteride bulunanlar, ABD ve İsrail'e destek olan ülkeleri Gazze'de yaşananlara ortak olmakla suçladı.

Katılımcıların Mesajları

Gösteriye katılan İsviçreli Adele, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu protestoya katılmanın, tüm İsviçre'nin Gazze'deki soykırıma ortak olmadığını vurgulamak açısından önemli olduğunu belirtti. Adele, "Özellikle (İsviçreli) genç kuşak açısından bugün burada olmak çok önemli. Ayrıca İsviçre'nin Filistin ile birlikte olduğunu ve Gazze'deki soykırımın bastırılmasını söylemek de önemli. İşte bu yüzden buradayım." dedi.

Adele, Gazze'deki soykırımın 2 yıldır devam ettiğini ancak bunun Ekim 2023'te başlamadığını bildiklerini söyledi ve bunun en yakın zamanda son bulmasını umut ettiklerini belirtti.

Bir diğer İsviçreli Pietro ise Filistin için adalet talep etmek amacıyla alanda olduğunu kaydetti. Pietro, hiçbir durumun soykırımı haklı çıkaramayacağını söyleyerek, "(Gazze'deki) Bunun tamamen haksız olduğunu ve burada bulunma hakkımız olduğunu düşünüyorum. (Filistinlilerin) Onların yaşama hakkı var ve kimseye böyle davranılmamalı. Kesinlikle hiç kimseye. Bu yüzden burada protesto ediyoruz çünkü bu, herkes için yapılması gereken doğru davranış. Lütfen Filistin'e desteğinizi gönderin." ifadelerini kullandı.

Eylemin Sonu

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüş yaklaşık 3 saat sürdü ve BM Cenevre Ofisi önünde son buldu.

