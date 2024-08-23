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Cenevre Görüşmeleriyle Sudan İç Savaşı İçin Umut

Sudan'daki iç savaşı sona erdirmek adına düzenlenen Cenevre görüşmeleri, insani koşulların iyileştirilmesi ve barış umudunu arttırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 19:39
Cenevre Görüşmeleriyle Sudan İç Savaşı İçin Umut

Cenevre Görüşmeleri Sonlandı

Sudan'daki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süregelen iç savaşın sonlandırılması amacıyla düzenlenen Cenevre görüşmeleri, 14 Ağustos'tan bu yana 'ordu temsilcisi olmadan' devam etmekteydi. Görüşmelerin sona ermesinin ardından Sudan'da Hayat Kurtarma ve Barışı Geliştirme (ALPS) grubu, katılımcıların ortak bir yazılı açıklama yaptığı bir basın toplantısı düzenledi.

Görüşmelere Katılan İsimler ve Organizasyonlar

Görüşmelere ABD, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası birçok kuruluş ve ülke temsilcisi katıldı. Yapılan açıklamada, Cenevre'deki görüşmelerin Sudan halkının acılarını hafifletmek ve hayat kurtarmak için yapıldığı vurgulandı.

İnsani Erişim ve Açlık Sorunu

ALPS'in açıklamalarında, 16 aydır süregelen çatışmalar sonucunda 10 milyon kişinin yerinden edildiği ve 25 milyondan fazla kişinin akut açlıkla mücadele ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, yardım erişim yollarının yeniden açılması ve sivil halkın korunması için gerekli taahhütlerin verildiği ifade edildi.

Sudan'ın İnsani Durumu

ALPS, Sudan'daki çatışmanın taraflarından, yardım kamyonlarının güvenli bir şekilde erişimini sağlamalarını talep etti. İlgili bölgelere açılacak yolların, insani yardımın en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayacağına dikkat çekildi.

Uluslararası Topluluğun Desteği

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, yapılan görüşmelerin aciliyetine vurgu yaparak, “Görüşmeleri resmi tarihlerle sınırlandırmak istemiyoruz” dedi ve önümüzdeki süreçte Sudan halkının sesi olmaya devam edeceklerini belirtti.

İsviçre'nin Rolü

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Cenevre görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Sudan'daki barış sürecini desteklemeye hazır olduklarını ifade etti. Ülkeler arasında işbirliğinin artırılarak, siyasi bir çözüme ulaşılması gerektiği vurgulandı.

Sonuç olarak, Cenevre'deki görüşmeler, Sudan'daki çatışmanın sonlandırılmasına dair umutları artırmış ve insani yardımların genişletilmesi için gerekli adımlar ön plana çıkarılmıştır.

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