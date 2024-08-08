Cenk Ergün'ün Uçuş Bilgileri Sızdırıldı, Soruşturma Açıldı

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İstanbul - Galatasaray Spor Kulübü'nün sportif direktörü Cenk Ergün'ün uçuş bilgilerinin sızdırılmasının ardından, kulüp yönetimi ve ilgili otoriteler soruşturma başlattı.

Olayın Ayrıntıları

Cenk Ergün'ün kişisel güvenliğini tehdit edebilecek bu durum, kulüp içinde huzursuzluğa sebep oldu. Ergün, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada:

"Özel hayatımın gizliliğine saygı gösterilmesini bekliyorum. Bu tür ihlalleri kınıyorum."

Soruşturma Süreci

Soruşturma, sızıntının nasıl gerçekleştiğini araştırmak amacıyla başlatılmıştır. Kulüp, konuyla ilgili gelişmeleri takip ederek, gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

Galatasaray camiası, bu olayın kulübün itibarını etkilememesi adına yetkililerin gereken adımları atmasını bekliyor.