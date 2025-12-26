Çerçioğlu, Çocukları 'Müzisyenler Çetesi' ile Tiyatroya Buluşturdu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 7’den 70’e her yaştan Aydınlıyı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuklar için perdelerini açtı. 'Müzisyenler Çetesi' isimli oyun, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın uzman oyuncuları tarafından çocuklara özel olarak sahnelendi.

Oyun, Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonunda sunuldu; yüzlerce öğrenci gösterimi izleyerek unutulmaz bir gün yaşadı. Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Oyun sonunda çocuklar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Eğitimciler ve veliler de gösterime yoğun ilgi gösterdi.

Bir sonraki gösterim

'Müzisyenler Çetesi' oyununun bir sonraki gösterimi 31 Aralık Çarşamba, saat 14.00'da Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.

