Çermik Alabuğday'a Yeni Aile Sağlığı Merkezi Onaylandı

Diyarbakır Çermik Alabuğday Mahallesi'ne, Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yatırım programıyla Aile Sağlığı Merkezi yapılacak; yaklaşık 20 mahalle hizmet alacak.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 10:13
Çermik Alabuğday'a Yeni Aile Sağlığı Merkezi Onaylandı

Çermik Alabuğday'a Yeni Aile Sağlığı Merkezi Onaylandı

2026 yatırım programı kapsamında proje onaylandı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi Alabuğday Mahallesine, Aile Sağlığı Merkezi yapılacak.

Proje, Sağlık Bakanlığının 2026 yılı kamu yatırım programı kapsamında onaylandı. Yeni merkezin hayata geçirilmesiyle birlikte, bölgedeki sağlık hizmetleri altyapısında önemli bir rahatlama bekleniyor.

Uzmanlara göre, merkezin açılması Çermik Devlet Hastanesinin iş yükünü azaltacak; böylelikle acil ve yataklı hizmetlerde kapasite daha etkin kullanılabilecek.

Ayrıca, Alabuğday Mahallesi civarındaki 20’ye yakın mahalle de yeni Aile Sağlığı Merkezi'nden yararlanacak. Bu sayede hastalar, sağlık hizmetlerine daha yakın bir noktadan erişim sağlayacak.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİ ALABUĞDAY MAHALLESİ'NE, AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YAPILACAK.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİ ALABUĞDAY MAHALLESİ'NE, AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YAPILACAK.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİ ALABUĞDAY MAHALLESİ'NE, AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YAPILACAK.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KUZKA 2025 Destinasyon Geliştirme Programı'nda 2 Proje Desteklenecek
2
Diyarbakır’da 'Meme Kanserinde Erken Tanı' Eğitimi: Mamografi ve Farkındalık Öne Çıktı
3
Hatay’ın Tarihi Meclis Binası 200 Fore Kazık Üzerine Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
4
Bayburt’ta Sağlık Personeline Afet Bilinci Eğitimi ve UMKE Tanıtımı
5
Diyarbakır'da Meme Kanserinde Erken Tanı Eğitimi: Farkındalık Artıyor
6
Çermik Alabuğday'a Yeni Aile Sağlığı Merkezi Onaylandı
7
URAW Kozmetik'ten Saç Dökülmesine Yeni Umut

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları