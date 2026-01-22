Çermik Alabuğday'a Yeni Aile Sağlığı Merkezi Onaylandı

2026 yatırım programı kapsamında proje onaylandı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi Alabuğday Mahallesine, Aile Sağlığı Merkezi yapılacak.

Proje, Sağlık Bakanlığının 2026 yılı kamu yatırım programı kapsamında onaylandı. Yeni merkezin hayata geçirilmesiyle birlikte, bölgedeki sağlık hizmetleri altyapısında önemli bir rahatlama bekleniyor.

Uzmanlara göre, merkezin açılması Çermik Devlet Hastanesinin iş yükünü azaltacak; böylelikle acil ve yataklı hizmetlerde kapasite daha etkin kullanılabilecek.

Ayrıca, Alabuğday Mahallesi civarındaki 20’ye yakın mahalle de yeni Aile Sağlığı Merkezi'nden yararlanacak. Bu sayede hastalar, sağlık hizmetlerine daha yakın bir noktadan erişim sağlayacak.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİ ALABUĞDAY MAHALLESİ'NE, AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YAPILACAK.