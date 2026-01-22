Gaziantep Havalimanı'nda Uçuşlar 23 Ocak 2026'ya Kadar İptal

Yoğun kar nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nın kapanma süresi Gaziantep Valiliği kararıyla 23 Ocak 2026 saat 14.00'e kadar uzatıldı; kar ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:44
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:45
Gaziantep’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanındaki uçuşlar 23 Ocak 2026 saat 14.00’e kadar iptal edildi.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Gaziantep’e 22-23 Ocak tarihleri için yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte öğle saatlerine doğru kar yağışı başladı. Kısa sürede etkisini artıran kar, kenti tamamen beyaz örtüyle kapladı.

Ulaşımda aksama

Kar yağışı kent genelinde zaman zaman tipi şeklinde etkili olurken beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Yoğun kar yağışından kentteki kara ve hava ulaşımı olumsuz etkilendi. Kar yağışı sonrası kentin pek çok noktasında çok sayıda maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Valilikten genişletilmiş iptal kararı

Gaziantep Valiliği, kente gece boyunca etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle saat 19.00’a kadar iptal edilen uçuşlar için yeni karar alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Son meteorolojik veriler ışığında ilimizde devam eden kar yağışının etkisini artıracak olması ve buzlanma riski nedeniyle, tüm çalışmalara rağmen uçuş güvenliği ve yolcu mağduriyetini engellemek adına Gaziantep Havalimanı’nın kapanma süresi 23 Ocak 2026 saat 14.00’e kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Hava tahmini

Kentte, kar yağışının 23 Ocak öğle saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

