Hakkari'de Doğal Gaz Faturaları Tepki Çekti: HATSO Başkanı Servet Taş Uyardı

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:35
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:13
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, kentte son aylarda artan doğal gaz faturalarına ilişkin tepkilerini Akmercan Hakkari Şırnak Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. önünde yaptığı basın açıklamasında dile getirdi.

Taş, Hakkari'nin sert iklim şartları ve uzun süren kış mevsimi nedeniyle ısınmanın hayati bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Son dönemde doğal gaz faturalarında görülen olağanüstü artışların dar gelirli vatandaşları, esnafı ve küçük ölçekli işletmeleri ciddi şekilde mağdur ettiğini ifade etti.

Basın açıklamasında Taş, bazı hanelerde aylık doğal gaz faturalarının 12 ila 15 bin TL'ye kadar çıktığını, küçük işletmelerde ise bu rakamın 20 bin TL'yi aştığını kaydetti.

HATSO Başkanı, uygulanan tarifelerin Hakkari'nin ekonomik gerçekleriyle örtüşmediğini belirterek faturalandırma süreçlerinde şeffaflık sağlanması ve bölgesel destek ile sübvansiyon uygulamalarının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

