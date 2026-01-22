Gölcük Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GÖLAK) AFAD Eğitimi Tamamladı

Gölcük Belediyesi bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Ekibi (GÖLAK), AFAD işbirliğiyle düzenlenen eğitim programını başarıyla tamamladı.

Eğitim Detayları

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 27 erkek ve 3 kadın personelden oluşan 30 kişilik ekip, teorik ve uygulamalı aşamalardan geçen bir eğitim süreci yaşadı. AFAD uzmanlarınca verilen ve 3 gün süren eğitimlerde; harita konumlandırma ve GPS kullanımı gibi temel arama-kurtarma becerileri işlendi.

Sertifikasyon ve Başkanın Mesajı

Eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olan personelin sertifika almaya hak kazandığı bildirildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 17 Ağustos 1999 depremi yaşamış bir kent olarak afetlere hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaparak, kurumun kapasitesini artırdıklarını ve eğitim ile tatbikatların düzenli şekilde devam edeceğini belirtti.

