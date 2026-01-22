Gölcük Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GÖLAK) AFAD Eğitimi Tamamladı

GÖLAK, AFAD işbirliğiyle düzenlenen 3 günlük eğitimi başarıyla tamamladı; 30 personel sınavı geçerek sertifika almaya hak kazandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:29
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:29
Gölcük Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GÖLAK) AFAD Eğitimi Tamamladı

Gölcük Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GÖLAK) AFAD Eğitimi Tamamladı

Gölcük Belediyesi bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Ekibi (GÖLAK), AFAD işbirliğiyle düzenlenen eğitim programını başarıyla tamamladı.

Eğitim Detayları

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 27 erkek ve 3 kadın personelden oluşan 30 kişilik ekip, teorik ve uygulamalı aşamalardan geçen bir eğitim süreci yaşadı. AFAD uzmanlarınca verilen ve 3 gün süren eğitimlerde; harita konumlandırma ve GPS kullanımı gibi temel arama-kurtarma becerileri işlendi.

Sertifikasyon ve Başkanın Mesajı

Eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olan personelin sertifika almaya hak kazandığı bildirildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 17 Ağustos 1999 depremi yaşamış bir kent olarak afetlere hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaparak, kurumun kapasitesini artırdıklarını ve eğitim ile tatbikatların düzenli şekilde devam edeceğini belirtti.

GÖLCÜK BELEDİYESİ BÜNYESİNDE KURULAN ARAMA KURTARMA EKİBİ (GÖLAK), AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ...

GÖLCÜK BELEDİYESİ BÜNYESİNDE KURULAN ARAMA KURTARMA EKİBİ (GÖLAK), AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) İŞBİRLİĞİYLE DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLADI.

GÖLCÜK BELEDİYESİ BÜNYESİNDE KURULAN ARAMA KURTARMA EKİBİ (GÖLAK), AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran'ın 'Kalabarg' Elektronik Kuponu: Yaşam Pahalılığına Yeni Çözüm
2
Keçiören'de Ara Tatil: Çocuklara Özel Sihirbaz Gösterisi ve Oyunlar
3
Gayrimenkulde Uyarı: 'Benim bankamda bir sıkıntı var' Tuzağı ve Kapora Dolandırıcılığına Dikkat
4
Bodrum’da Kuvvetli Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Tekneler Su Aldı
5
Gaziantep'te Yoğun Kar Başladı: Kent Kısa Sürede Beyaza Büründü
6
Buharkent’te İncirde Verim ve Kalite İçin İlek Bahçeleri Açılıyor
7
Fatih’te Kar Mesaisi: 350 Personel, 80 Araç Sahada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları