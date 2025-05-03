Cerrahpaşa-Harvard Ortak Sempozyumu İstanbul'da Başladı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile Harvard Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisinde Değişen Ufuklar" başlıklı sempozyum, güncel cerrahi yaklaşımlar üzerine odaklanıyor. Sempozyumda minimal invaziv cerrahi, hasta özelinde planlama yöntemleri ve daha pek çok konu ele alınıyor.

İÜC Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde bulunan Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp Amfisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe 180'den fazla öğrenci kayıt yaptırdı. Bu sempozyum, Harvard Tıp Fakültesi ile Türkiye'deki bir devlet üniversitesi arasında düzenlenen ilk akademik organizasyon olma özelliğini taşıyor.

Açılış konuşmaları İngilizce olarak yapılan sempozyumda İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Bedri Karaismailoğlu, Harvard Üniversitesi'nin dünya çapında lider bir kurum olduğunu vurgulayarak bu tür işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Karaismailoğlu, "Ortak sempozyum düzenlemek bizim açımdan çok kıymetli. İki seneye dayanan işbirliğimizin meyvesini toplamak için dünya genelinden başvurular aldık," ifadelerini kullandı.

Katılımcı akademisyenlerin, ayak ve ayak bileği cerrahisi alanında yüksek tanınırlığa sahip olması dikkat çekti. Karaismailoğlu, "Harvard'dan iki uzman bizimle birlikte. Onların son teknoloji konusundaki sunumlarını dinleyeceğiz ve ardından Cerrahpaşa Araştırma Simülasyon ve Tasarım Merkezi'ni ziyaret edeceğiz," dedi.

Güncel Cerrahi Yaklaşımlar ve Eğitim Fırsatları

Sempozyum, OrthoPhD araştırmacı değişim programının ilkinci etkinliği olarak da önem taşıyor. İstanbul ve Boston'daki merkezlerde eş zamanlı eğitim ve araştırma yapma imkanı sunan bu sempozyum, genç ortopedi cerrahları ve araştırmacıların klinik ve bilimsel gelişimlerini destekleme amacı güdüyor.

Etkinlikte, minimal invaziv cerrahiden hasta özelinde planlama yöntemlerine, biyomekanik analizlerden cerrahi simülasyon teknolojilerine kadar geniş bir spektrumda yaklaşımlar tartışılacak. Ayrıca, Cerrahpaşa Araştırma, Simülasyon ve Tasarım Merkezi (CAST) tarafından yürütülen hastaya özel 3D modelleme ve eğitim teknolojileri uygulamaları da tanıtılacak.

Sempozyumun onur konukları arasında Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği (AOFAS) önceki başkanı Prof. Dr. Christopher W. DiGiovanni ile Foot and Ankle Research and Innovation Laboratory (FARIL) Direktörü Doç. Dr. Soheil Ashkani-Esfahani de bulunuyor. Etkinlik, bugün sona erecek.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile Harvard Üniversitesinin akademik işbirliğiyle Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp Amfisi'nde düzenlenen ortak sempozyumda ayak ve ayak bileği cerrahisine ilişkin seminerler gerçekleştiriliyor. İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Bedri Karaismailoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile Harvard Üniversitesinin akademik işbirliğiyle Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp Amfisi'nde düzenlenen ortak sempozyumda ayak ve ayak bileği cerrahisine ilişkin seminerler gerçekleştiriliyor. İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Bedri Karaismailoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.