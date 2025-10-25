Cevdet Yılmaz: Enflasyonda Tek Haneli Hedef — 'Kan Kardeş Oluyoruz' Etkinliğinde Konuştu

DÜZELTME

DÜZELTME - "Cumhurbaşkanı Yılmaz İstanbul'da 5. Kültür Etkinliği 'Kan Kardeş Oluyoruz' programında konuştu:" haberimizin başlığında sehven yer alan "Cumhurbaşkanı" ifadesi "Cumhurbaşkanı Yardımcısı" olarak düzeltilmiştir.

Cevdet Yılmaz: Enflasyonda hedefte tek haneler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Küçükçekmece Dernekler Federasyonu (KÜDEF) tarafından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen 5. Kültür Etkinliği "Kan Kardeş Oluyoruz" programında ekonomiye, toplumsal dayanışmaya ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi ve enflasyon

Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılı bütçesini sunduklarını anımsatarak, büyümeden herkesin adil pay almasının esas alındığını söyledi. Konuşmasında enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bir yandan ekonomimizi büyütürken, diğer taraftan en temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadeleyi de önceliklendirmiş durumdayız. Bu yılın sonunda inşallah enflasyonumuz yüzde 30'un altına gelecek. Gelecek sene yüzde 20'nin altına, bir sonraki yıl ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz ve bunun için büyük bir gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivil toplum, vakıf kültürü ve dayanışma

Etkinliğin birlik ve dayanışmayı pekiştirmesini dileyen Yılmaz, KÜDEF'i kan bağışını teşvik etmek için iletişim grupları oluşturduğu için tebrik etti. İstanbul'un vakıf kültürü ve sivil dayanışma geleneğini canlı tuttuğunu belirten Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının merhamet ve yardımlaşmayı kentin kimliğine işlediğini söyledi.

Son 23 yıldaki ekonomik kazanımlarda STK'lerin rolüne dikkat çeken Yılmaz, "2002 yılında 238 milyar dolar olan milli gelirimizi bugün 1,5 trilyon doların üzerine çıkardıysak bunu sizlerle birlikte yaptık" diyerek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine birlikte yürüyeceklerini kaydetti.

Deprem, konut projeleri ve sosyal dayanışma

Yılmaz, 6 Şubat depremlerine ilişkin devlet-millet dayanışmasını anımsatarak, bugüne kadar deprem bölgesine 3 trilyon lira harcandığını belirtti. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Yüzyılın Konut Projesi"ni hatırlatan Yılmaz, projenin Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olduğunu ve 500 bin sosyal konut inşa edileceğini aktardı.

Birlik ve kardeşlik vurgusu

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geliştirdiği inisiyatifi "Terörsüz Türkiye" olarak nitelendirerek, bu topraklarda hangi kökenden olursa olsun herkesin kardeş olduğunu vurguladı. "Biz hep birlikte Türkiye'yiz, buna inanıyoruz" diyen Yılmaz, iç cepheyi güçlendirmenin ve kardeşliği yüceltmenin bölücü güçlere en iyi cevap olduğunu söyledi.

Dış politika ve insani yardım

Filistin, Suriye, Sudan ve Yemen başta olmak üzere mazlum ülkelere destek verdiklerini belirten Yılmaz, Gazze konusundaki diplomatik ve insani çabaları anlattı. Gazze'de sağlanan ateşkesin önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını belirten Yılmaz, "Türkiye olarak insani yardımlarda da en önde gelen ülkeler arasındayız" dedi ve iki devletli çözüm çerçevesinde bağımsız, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kuruluşuna destek vereceklerini söyledi.

Suriye'nin istikrarına yönelik desteğe değinen Yılmaz, Şam ve Halep'te sağlanan değişimlerin Kudüs'ün özgürlüğü umutlarını da canlı tuttuğunu ifade etti.

Yerel projeler ve katılımcılar

AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz programda, imkânı olmayanları umreye göndermek üzere 15 yıl önce başlattıkları projeyi ve 20 kişiyle başlayan uygulamanın nasıl genişlediğini anlattı. Bu yıl itibarıyla 500 kişiyi umreye göndermeyi hedeflediklerini belirtti.

Programa AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, KÜDEF Başkanı Eyüp Sabri Atay ve davetliler katıldı.

