Cevdet Yılmaz: ODTÜ-Yandex Yapay Zeka Yüksek Lisansı ile Türkiye Teknolojiyi Üretecek

Açılış ve işbirliğinin önemi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ODTÜ Yapay Zeka Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknolojiyi sadece izlemekle yetinemeyeceğini vurguladı. Tören ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Yılmaz, mezunu olmaktan onur duyduğu ODTÜ'deki işbirliğine tanıklık etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Programın taşıdığı vizyon

Yılmaz, ODTÜ'nün akademik birikimi ile Yandex'in ileri teknoloji ve eğitim yetkinliklerinin birleşmesinin yapay zeka alanında önemli bir adım olduğunu belirtti. Bu işbirliğinin gençleri bilgiyle donanmış, özgüvenli ve geleceğe yön veren mühendisler olarak yetiştirecek bir zemin hazırlayacağını söyledi.

Bilgi, insan ve kalkınma

Konuşmasında bilginin kalkınmanın en önemli sermayesi, bilginin odaklandığı unsurun ise insan olduğuna dikkat çeken Yılmaz, uluslararası rekabette daha iyi bir konuma yükselmek için bilgili, donanımlı ve yenilikçi gençler yetiştirmenin şart olduğunu ifade etti. "Burada da insana yatırım yapma anlayışıyla geliştirilen bir işbirliği görüyoruz," dedi.

Yapay zekanın etkileri, fırsatları ve riskleri

Yılmaz, yapay zekanın bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinin ötesine geçerek sağlık, ekonomi, sosyal bilimler ve yönetişim gibi alanları etkilediğini, artık makineler arasında da öğrenmenin mümkün olduğunu söyledi. Algoritmaların insan davranışlarını çözümlediğini ve yeni çözümler üretebildiğini belirterek, "Bu dönüşüm, iş modellerinden devlet yönetimlerine, ticaretten diplomasiye kadar pek çok yapıyı yeniden şekillendirmektedir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca bu teknolojinin manipülasyon ve zararlı kullanıma açık olduğuna dikkat çekti; öte yandan verimliliği artırma, kaynakların etkin kullanımı ve insana hizmet açısından son derece etkili bir araç olduğuna vurgu yaptı. Yapay zekanın sağlıkta erken teşhisten sulama sistemlerine, enerji verimliliğinden afet yönetimine kadar geniş uygulama alanları bulunduğunu söyledi.

Ekonomik büyüklük ve düzenleme yaklaşımı

2030 yılına kadar yapay zekanın küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkı sağlayacağı projeksiyonuna işaret eden Yılmaz, "Çin ekonomisi büyüklüğünde bir etkiden bahsediyoruz" diyerek teknolojinin ülkeler arasındaki rekabette belirleyici rolünü vurguladı. Yapay zekanın etik ve hukukla birlikte kullanılmasının şart olduğunu, piyasa dinamiklerini öldürmeden çerçeve odaklı düzenlemelerle gelişmenin takip edildiğini belirtti.

Ulusal strateji ve insan kaynağı

Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi (UYZS)'ni ilgili paydaşlarla hazırlandığını anımsatan Yılmaz, stratejinin en temel önceliğinin bu alandaki insan kaynağını güçlendirmek olduğunu vurguladı. YÖK Başkanlığı'na teşekkür ederek birçok üniversitede gerekli programların açıldığını söyledi ve "En kritik yatırım, insana yapılan yatırımdır" ifadesini kullandı.

Erken yaşta ilgi uyandıran Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nden, TEKNOFEST gibi organizasyonlara; üniversitelerdeki yeni nesil programlara kadar uzanan bütüncül bir ekosistem inşa edildiğini belirtti. Kamu personeline yönelik farkındalık ve teknik eğitimlerin de sürdürüldüğünü ifade etti.

ODTÜ-Yandex programı: Teori ile pratiğin buluşması

Yılmaz, ODTÜ-Yandex programındaki özel sektör-akademi işbirliğini ve ortaya konan yönetişim modelini anlamlı bulduğunu belirtti. Program kapsamında Yandex uzmanlarının eğitmen olarak yer alacağı, öğrencilerin tez çalışmalarında eş-danışmanlık desteği alacağı ve şirket veri setlerine erişim sağlayacağı ifade edildi. "Böylece teorik bilgi ile pratik bilgi bir araya gelmiş olacak," dedi.

Programın ücretsiz yaz okulu, Yandex bulut bilişim hizmetlerinin ücretsiz sunulması, bilişim kaynaklarına erişim garantisi ve yurt içi-yurt dışı etkinliklere katılım bursları gibi imkanlarla zenginleştirildiği kaydedildi. Ayrıca işbirliğinin Ankara kampüsüyle sınırlı kalmayıp ODTÜ'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bakü ve Dubai kampüslerinde de uygulanabilecek bir model olarak kurgulanmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Son söz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, programın hayata geçirilmesinde katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti ve Türkiye'nin "kendi teknolojisini üreten, yöneten, uygulayan ve ihraç eden ülkeler" arasında yer alma iddiasını yineledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Yandex Türkiye işbirliğinde, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde Yapay Zeka Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program ile gerçekleşen açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil (sağda), ile Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy de katıldı.