Çevre Bakanlığı 210 Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Duyurdu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 210 milli emlak uzman yardımcısı alacak. Başvuru süreci 9 Nisan'da sona erecek.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 22:12
Çevre Bakanlığı 210 Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Duyurdu!

210 Emlak Uzman Yardımcısı İçin Başvurular Başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 210 milli emlak uzman yardımcısı alacak. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, başvuruların Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden itibaren yarın başlayacağı belirtildi.

Başvuru Süreci ve Tarihler

Başvurular, 9 Nisan tarihinde sona erecek. Adaylar, ilgili platform üzerinden gerekli belgeleri yükleyerek başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Sınav Tarihleri

Yazılı sınav ise 18 Mayıs tarihinde Gazi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavla ilgili tüm detayları açıklamaların takip ederek öğrenebilirler.

İlgili pozisyonlar, kariyer hedefleri olan gençlere önemli bir fırsat sunmaktadır.

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