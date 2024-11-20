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Ceylanpınar'da Kaçak Avcılara 224 Bin Lira Ceza

Ceylanpınar'da kaçak avlanan 5 kişiye toplam 224 bin 625 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:13
Ceylanpınar'da Kaçak Avcılara 224 Bin Lira Ceza

Ceylanpınar'da Kaçak Avcılara Cezalar Kesildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avcılık yapan 5 kişi, yapılan denetimlerde tespit edilerek büyük bir ceza ile karşılaştı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, A.İ, M.A, İ.Ç, Ö.T. ve M.A'nın usulsüz avlandıkları belirlendi.

Kaçak Avcılığın Boyutu

Yapılan kontroller sonucunda, bu kişilerin toplamda 61 tahtalı kuşunu avladıkları tespit edildi. Kaçak avcılık faaliyetlerine geçit vermeyen jandarma ekipleri, av malzemelerini de el koyarak yasadışı avcılığın önüne geçmeye çalışıyor.

Cezalar ve Sonuçları

Bu tespitler sonrası, kaçak avcılık yapan 5 kişiye toplamda 224 bin 625 lira idari ceza kesildi. Yetkililer, bu tür yasadışı faaliyetlerle mücadeleye devam edeceklerini ve av hayvanlarının korunmasına yönelik denetimlerin artarak süreceğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 5 kişiye 224 bin 625 lira ceza...

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 5 kişiye 224 bin 625 lira ceza kesildi, av malzemelerine el konuldu. Yapılan kontrollerde bu kişilerin 61 tahtalı kuşunu usulsüz avladıkları belirlendi.

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