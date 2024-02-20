Cezaevinde bulunan tutukluya uyuşturucu götürdüğü tespit edilen şahsa 15 yıl hapis istemi

Sanık B.O.U. ve avukatı, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Tanık olarak SEBGİS ile bağlanan infaz koruma memuru M.G, cezaevinde çalıştığı sırada hükümlü H.B'nin avukatı olan sanık B.O.U. ile görüşmeden önce üst araması yaptığını ve herhangi bir şey bulamadığını söyledi.

Sanık B.O.U. ve hükümlü H.B. arasında kağıt kalem ile yapılan alışverişin dışında bir şey olmadığını söyleyen tanık infaz koruma memuru R.Ç, görüşmeyi gözlemlediğini ifade etti. "Sadece aralarında kağıt kalem alışverişi oldu. Başından sonuna kadar dikkatli şekilde izledim. Bir şey verdiğini fark etmedim, kağıt altından uyuşturucu verme durumu da olabilir ancak ben bunu fark etmedim." diye konuştu. Sanık B.O.U. da kendisine verilen söz hakkını kullanarak, suçlamaları reddetti ve müvekkilinin uyuşturucu aldığına ilişkin hiçbir kanıt veya şüphe olmadığını ileri sürdü.

Sanık B.O.U, hükümlü H.B'nin kanında uyuşturucu çıktığını kabul etmedi ve "Uyuşturucuya sahip bir kişiye nasıl uyuşturucu veririm? Belki görüş gününde ziyaretçileri vermiştir. Önceki görüş günü ne zamandı, bunlar hiç düşünülmüyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. Şüpheden sanık yararlanır. Avukat olmanın cezasını yaşıyorum görüşme yaptığım için. 16 aydır işlemediğim suç nedeniyle tutukluyum. İşlerim yarım kaldı, ceza alacaksam bile tahliyemi istiyorum." dedi. Mahkeme, sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Bir hükümlüye uyuşturucu verirken yakalanan avukat B.O.U, Kocaeli 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 10 Kasım 2022'de tutuklanmıştı. Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emriyle şüpheli avukatın evinde ve iş yerinde arama yapılmış, 2 Hint keneviri bitkisi, tütünle karışık 1,88 gram ve saf 1,65 gram esrar, kurusıkı silah ve 6 mermi bulunmuştu.