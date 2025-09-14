Cezayir'de Tebbun Döneminin 6. Hükümeti Kuruldu — Sifi Garib Başbakanlıkta

Cezayir'de Tebbun Döneminin 6. Hükümeti Resmen Kuruldu

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Sifi Garib, yeni kabineyi oluşturdu. Gelişmeyi, Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Semir Ukun devlet televizyonundan duyurdu.

Hükümetin Genel Yapısı ve Korunan İsimler

Cumhurbaşkanı Tebbun'un 2019'da göreve gelmesinden bu yana oluşan 6. hükümet kapsamında bazı kilit bakanlar görevlerini sürdürdü. Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Maliye Bakanı Abdulkerim Buzzerd ve Adalet Bakanı Lutfi Bucuma kabinede yer almaya devam ediyor.

Yeni Atamalar

Yeni kabinede öne çıkan atamalar şöyle:

İçişleri Bakanı: Said Sayud

Enerji Bakanı: Murad Accal

Maden Bakanı: Muhammed Arkab

Sağlık Bakanı: Muhammed es-Sıddık Ayet Mesudan

Sanayi Bakanı: Yahya Beşir

Atama Süreci ve Öncesi

Cumhurbaşkanı Tebbun, Sifi Garib'i başbakan olarak atamış ve hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Tebbun, önceki Başbakan Nezir el-Arbavi'yi 28 Ağustos'ta görevden almış; yerine o dönem Sanayi Bakanı olan Sifi Garib'i vekaleten atamıştı.

Semir Ukun'un duyurusu, yeni kabinenin resmen kurulduğunu teyit etti.