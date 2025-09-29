Cezayir'den BM 80. Genel Kurulu'nda Sert Mesaj: 'Filistin Devleti Asli Haktır'

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, BM 80. Genel Kurulu'nda Filistin devletinin kuruluşunun asli hak olduğunu vurgulayıp tam üyelik çağrısını yineledi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 19:28
Cezayir'den BM 80. Genel Kurulu'nda Sert Mesaj: 'Filistin Devleti Asli Haktır'

Cezayir'den BM 80. Genel Kurulu'nda Sert Mesaj: 'Filistin Devleti Asli Haktır'

Ahmed Attaf: Filistin'e tam üyelik ve iki devletli çözüm zorunludur

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu toplantısında Cezayir adına yaptığı konuşmada, Filistin davasının uluslararası toplum için öncelikli bir konu olmaya devam ettiğini vurguladı.

Attaf, konuşmasında "Filistin devletinin kurulması bir lütuf değil, asli bir hak ve bölgede barışın temel şartıdır." ifadelerini kullanarak, Filistin'in BM'de tam üyeliğe kabul edilmesi çağrısını yineledi.

Attaf, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etme çabaları üzerinden Tel Aviv'in büyük İsrail projesi konusunda ısrarcı davrandığını belirtti ve bunun iki devletli çözüm modelini baltaladığını söyledi.

Bakan, Filistin davasının BM'nin yaşından büyük olduğunu hatırlatarak, bölgede zoraki göç, toprak ilhakı ve kurumların yok edilmeye çalışılması gibi uygulamalar nedeniyle Filistin'in büyük bir tehlike altında olduğunu kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan duyurdu: 20 bin personel ardından 1000 hakim-savcı yardımcısı alımı
2
Edirne Havsa'da Köy Merasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
3
İşçi Partisi üyeleri hükümeti Gazze'de soykırımı kabul etmeye çağırdı
4
AA'nın 'Yeşil Mercek' İkinci Dönem Eğitimleri Başladı
5
Güllü'nün Kızı: 'Annem Roman Havası Oynarken Düştü' — Gül Tut'un Savcılık İfadesi
6
Erdoğan: TOKİ ile İlk Kez Kiralık Konut Dönemi Başlıyor
7
Erdoğan: Birleşik Krallık ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni Tanıması Fevkalade Önemli

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı