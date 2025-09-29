Cezayir'den BM 80. Genel Kurulu'nda Sert Mesaj: 'Filistin Devleti Asli Haktır'

Ahmed Attaf: Filistin'e tam üyelik ve iki devletli çözüm zorunludur

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu toplantısında Cezayir adına yaptığı konuşmada, Filistin davasının uluslararası toplum için öncelikli bir konu olmaya devam ettiğini vurguladı.

Attaf, konuşmasında "Filistin devletinin kurulması bir lütuf değil, asli bir hak ve bölgede barışın temel şartıdır." ifadelerini kullanarak, Filistin'in BM'de tam üyeliğe kabul edilmesi çağrısını yineledi.

Attaf, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etme çabaları üzerinden Tel Aviv'in büyük İsrail projesi konusunda ısrarcı davrandığını belirtti ve bunun iki devletli çözüm modelini baltaladığını söyledi.

Bakan, Filistin davasının BM'nin yaşından büyük olduğunu hatırlatarak, bölgede zoraki göç, toprak ilhakı ve kurumların yok edilmeye çalışılması gibi uygulamalar nedeniyle Filistin'in büyük bir tehlike altında olduğunu kaydetti.